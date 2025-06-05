Обстрел Харькова 5 июня - пострадали 17 человек, есть много повреждений

Мэр Харькова Игорь Терехов на месте одного из прилетов. Фото: Telegram Игоря Терехова

В ночь на 5 июня нанесли удары дронами по Харькову. В результате атаки зафиксированы повреждения домов, горящие квартиры, уничтоженные машины и много пострадавших.

Об этом в Telegram сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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По словам Терехова, по городу было шесть ударов, два из них - это прямые попадания в многоквартирные дома.

"В одной из квартир осколки пробили стены. Часть двигателя "шахеда" оказалась прямо в коридоре. В тот момент хозяева были дома — спаслись только потому, что спали в другой комнате. Чудо, что все живы", — написал мэр.

Он сообщил, что в городе в результате атаки 13 пострадавших. Среди них - двое детей. Однако через несколько минут глава Харьковской ОГА уточнил, что количество пострадавших возросло до 17. Также он уточнил, что среди детей - девочка 9 лет и мальчик 7 лет. Все в легком состоянии, медики оказали помощь на месте.

"Это не удары по военным объектам. Это целенаправленный террор по жилым районам, по обычным харьковчанам. Службы уже работают на местах. Людям оказывается помощь", — сообщил Терехов в своей заметке.

В свою очередь Синегубов уточнил, что враг нанес удары дронами в 01:05. Также он отметил, что РФ использует тактику террора.

"Горят квартиры, уничтожены частные автомобили. Этой атакой враг в очередной раз подтвердил свою тактику коварного террора, нанося удары тогда, когда люди спят в своих домах", — подчеркнул глава ОГА.

Напомним, что накануне дроновой атаки, РФ также нанесла ракетный удар по Харькову. Предварительно, он тоже был по Слободскому району.

Кроме того, мы писали, что в ночь на 4 июня россияне также атаковали город 9 дронами и 2 ракетами. Тогда под атакой был Новобаварский район. В результате обстрела зафиксировано много повреждений и пострадал один человек.