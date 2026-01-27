Відео
Головна Харків Атака РФ на пасажирський поїзд — кількість загиблих зросла

Атака РФ на пасажирський поїзд — кількість загиблих зросла

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 22:03
На Харківщині зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ на поїзд
Рятувальники та медики на місці атаки РФ на пасажирський поїзд на Харківщині 27 січня 2026 року. Фото: ДСНС/Telegram

У Харківській області внаслідок атаки РФ на пасажирський поїзд кількість загиблих продовжує зростати. Вже відомо про п'ятьох загиблих.

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у вівторок, 27 січня.

Читайте також:

Обстріл поїзда на Харківщині — кількість загиблих зростає

Сьогодні, 27 січня, російські війська ударними дронами атакували пасажирський потяг на Харківщині.

Внаслідок ворожого обстрілу кількість загиблих продовжує стрімко зростати. Станом на 21:57 відомо про п'ятьох загиблих. Також є поранені.

"Станом на цей час виявлено фрагменти п’яти тіл. Ідентифікація загиблих буде можливою лише після проведення ДНК-експертиз", — повідомили у прокуратурі.

Зазначимо, ща за інформацією президента України Володимира Зеленського, у потязі, який обстріляли окупанти, було більш ніж 200 людей. А у вагоні, у який влучив один із російських дронів, було 18 людей.

Росіяни атакували поїзд на Харківщині
Скриншот повідомлення прокуратури/Telegram

Нагадаємо, що Зеленський відреагував на обстріл пасажирського потяга на Харківщині та розповів про наслідки атаки РФ.

А рятувальники показали фото наслідків атаки РФ на пасажирський поїзд.

поїзди Харківська область обстріли Харків війна в Україні атака загиблі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
