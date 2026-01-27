Відео
Головна Харків Зеленський розповів про наслідки атаки РФ на пасажирський поїзд

Зеленський розповів про наслідки атаки РФ на пасажирський поїзд

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 21:38
Зеленський відреагував на удар РФ по пасажирському поїзду
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ на пасажирський поїзд у Харківській області. Він розповів про наслідки ворожого обстрілу та кількість загиблих.

Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 27 січня.

Читайте також:

Зеленський про наслідки атаки РФ на пасажирський поїзд

"Ударними дронами Росія атакувала сьогодні пасажирський потяг на Харківщині. В будь-якій країні удар дронів по цивільному потягу розглядався б однаково — виключно як тероризм.

Це не мало б жодних сумнівів у кваліфікації ані у Європі, ані в Америці, ані в арабському світі, ані в Китаї, ані будь-де ще. Немає і не може бути жодної військової мети в тому, щоб знищити цивільних у вагоні потяга", — сказав український лідер.

Водночас він зазначив, що у потязі, який обстріляли окупанти, було більш ніж 200 людей. А у вагоні, у який влучив один із російських дронів, було 18 людей.

За даними президента, загалом від цього удару РФ трьома дронами станом на 21:35 відомо про чотирьох загиблих. Ще чотирьох людей шукають рятувальники, двоє — поранені.

Зеленський наголосив, що Росія повинна відповідати за те, що вона робить. За його словами, це означає відповідальність не просто за удари по українцях, а за саму можливість завдавати таких ударів.

"Росіяни значно збільшили можливості вбивати, можливості тероризувати. Вони вкладаються в прогрес терору. І наша справа — і це те, що має об’єднати всіх нормальних людей світу — забезпечити прогрес захисту життя.

Це можливо завдяки тиску на Росію. Це можливо завдяки покаранню Росії за те, що вона робить. Це можливо завдяки підтримці України. Дякую всім, хто не мовчить, коли бачить, що роблять російські терористи", — резюмував глава держави.

Новина доповнюється...

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
