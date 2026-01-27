Відео
Україна
Головна Харків У ДСНС показали наслідки атаки РФ на пасажирський поїзд — фото

У ДСНС показали наслідки атаки РФ на пасажирський поїзд — фото

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 20:21
Атака РФ на пасажирський поїзд на Харківщині — фото наслідків
Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ по пасажирському поїзду на Харківщині. Фото: ДСНС/Telegram

У вівторок, 27 січня, російські окупанти дронами атакували пасажирський поїзд на Харківщині, внаслідок чого є постраждалі. Рятувальники показали наслідки ворожого удару.

Відповідні фото пресслужба ДСНС опублікувала у Telegram.

Читайте також:
Росіяни атакували поїзд на Харківщині
Рятувальники ліквідовують пожежу після атаки РФ на поїзд. Фото: ДСНС/Telegram

Удар РФ по поїзду на Харківщині — фото наслідків

Сьогодні, 27 січня, російські війська завдали удару по пасажирському поїзду сполученням "Чоп-Барвінкове" неподалік однієї зі станцій Барвінківської громади Ізюмського району Харківської області.

Росіяни атакували поїзд на Харківщині
Горить поїзд, який атакували росіяни. Фото: ДСНС/Telegram

Унаслідок влучання сталася пожежа: горів один вагон та частково — ще один.

За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу постраждали двоє людей.

Росіяни атакували поїзд на Харківщині
Поїзд на Харківщині, який обстріляли окупанти. Фото: ДСНС/Telegram

Раніше ми інформували, що внаслідок ворожого обстрілу поїзда на Харківщині поранено двоє людей.

Також ми повідомляли, що після удару РФ по пасажирському поїзду сталося загоряння.

ДСНС Харківська область обстріли Харків війна в Україні атака потяг
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
