Атака РФ на пасажирський поїзд на Харківщині — фото наслідків

Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ по пасажирському поїзду на Харківщині. Фото: ДСНС/Telegram

У вівторок, 27 січня, російські окупанти дронами атакували пасажирський поїзд на Харківщині, внаслідок чого є постраждалі. Рятувальники показали наслідки ворожого удару.

Відповідні фото пресслужба ДСНС опублікувала у Telegram.

Рятувальники ліквідовують пожежу після атаки РФ на поїзд. Фото: ДСНС/Telegram

Удар РФ по поїзду на Харківщині — фото наслідків

Сьогодні, 27 січня, російські війська завдали удару по пасажирському поїзду сполученням "Чоп-Барвінкове" неподалік однієї зі станцій Барвінківської громади Ізюмського району Харківської області.

Горить поїзд, який атакували росіяни. Фото: ДСНС/Telegram

Унаслідок влучання сталася пожежа: горів один вагон та частково — ще один.

За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу постраждали двоє людей.

Поїзд на Харківщині, який обстріляли окупанти. Фото: ДСНС/Telegram

