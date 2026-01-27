Атака РФ на пасажирський поїзд на Харківщині — фото наслідків

У ДСНС показали наслідки атаки РФ на пасажирський поїзд — фото
У вівторок, 27 січня, російські окупанти дронами атакували пасажирський поїзд на Харківщині, внаслідок чого є постраждалі. Рятувальники показали наслідки ворожого удару.
Відповідні фото пресслужба ДСНС опублікувала у Telegram.
Удар РФ по поїзду на Харківщині — фото наслідків
Сьогодні, 27 січня, російські війська завдали удару по пасажирському поїзду сполученням "Чоп-Барвінкове" неподалік однієї зі станцій Барвінківської громади Ізюмського району Харківської області.
Унаслідок влучання сталася пожежа: горів один вагон та частково — ще один.
За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу постраждали двоє людей.
Раніше ми інформували, що внаслідок ворожого обстрілу поїзда на Харківщині поранено двоє людей.
Також ми повідомляли, що після удару РФ по пасажирському поїзду сталося загоряння.
