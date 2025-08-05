Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Атака РФ на залізницю в Лозовій — перші фото наслідків

Атака РФ на залізницю в Лозовій — перші фото наслідків

Ua en ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 09:08
Удар по залізниці в Лозовій — фото
Наслідки удару РФ по залізниці в Лозовій Харківської області. Фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 5 серпня російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру у місті Лозова Харківської області. Внаслідок ворожого удару загинув механік, також поранено залізничників.

У ДСНС показали перші кадри наслідків удару по залізниці в Лозовій у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Удар РФ по залізниці в Лозовій
Наслідки удару РФ по залізниці в Лозовій Харківської області. Фото: ДСНС/Telegram

Удар по залізниці в Лозовій — фото наслідків

За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки БпЛА на місто Лозова Харківської області одна людина загинула, ще 10 постраждало.

Лозова атака РФ
Наслідки удару РФ по залізниці в Лозовій Харківської області. Фото: ДСНС/Telegram
Удар РФ по залізниці в Лозовій
Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ по залізниці в Лозовій. Фото: ДСНС/Telegram

Сьогодні вночі, 5 серпня, російські окупанти здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками на місто Лозова Харківської області. Під ударами опинились об’єкти транспортної інфраструктури. Сталися руйнації будівель та 6 осередків пожеж. Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу.

Атака РФ на Харківщину
Наслідки удару РФ по залізниці в Лозовій Харківської області. Фото: ДСНС/Telegram
Лозова атака РФ
Наслідки удару РФ по залізниці в Лозовій Харківської області. Фото: ДСНС/Telegram

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 45 рятувальників, 13 одиниці техніки ДСНС та пожежні потяги.

Раніше ми інформували, що внаслідок ворожого обстрілу 5 серпня руйнувань зазнала залізниця в місті Лозова — загинув механік, поранено залізничників.

Також ми повідомляли, що росіяни в ніч проти 5 серпня здійснили на місто Лозова Харківської області наймасованішу атаку за весь час повномасштабної війни.

Укрзалізниця Харківська область обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації