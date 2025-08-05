Наслідки удару РФ по залізниці в Лозовій Харківської області. Фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 5 серпня російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру у місті Лозова Харківської області. Внаслідок ворожого удару загинув механік, також поранено залізничників.

У ДСНС показали перші кадри наслідків удару по залізниці в Лозовій у Telegram.

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Наслідки удару РФ по залізниці в Лозовій Харківської області. Фото: ДСНС/Telegram

Удар по залізниці в Лозовій — фото наслідків

За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки БпЛА на місто Лозова Харківської області одна людина загинула, ще 10 постраждало.

Наслідки удару РФ по залізниці в Лозовій Харківської області. Фото: ДСНС/Telegram

Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ по залізниці в Лозовій. Фото: ДСНС/Telegram

Сьогодні вночі, 5 серпня, російські окупанти здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками на місто Лозова Харківської області. Під ударами опинились об’єкти транспортної інфраструктури. Сталися руйнації будівель та 6 осередків пожеж. Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу.

Наслідки удару РФ по залізниці в Лозовій Харківської області. Фото: ДСНС/Telegram

Наслідки удару РФ по залізниці в Лозовій Харківської області. Фото: ДСНС/Telegram

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 45 рятувальників, 13 одиниці техніки ДСНС та пожежні потяги.

Раніше ми інформували, що внаслідок ворожого обстрілу 5 серпня руйнувань зазнала залізниця в місті Лозова — загинув механік, поранено залізничників.

Також ми повідомляли, що росіяни в ніч проти 5 серпня здійснили на місто Лозова Харківської області наймасованішу атаку за весь час повномасштабної війни.