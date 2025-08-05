Атака РФ на залізницю в Лозовій — перші фото наслідків
У ніч проти 5 серпня російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру у місті Лозова Харківської області. Внаслідок ворожого удару загинув механік, також поранено залізничників.
У ДСНС показали перші кадри наслідків удару по залізниці в Лозовій у Telegram.
Удар по залізниці в Лозовій — фото наслідків
За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки БпЛА на місто Лозова Харківської області одна людина загинула, ще 10 постраждало.
Сьогодні вночі, 5 серпня, російські окупанти здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками на місто Лозова Харківської області. Під ударами опинились об’єкти транспортної інфраструктури. Сталися руйнації будівель та 6 осередків пожеж. Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу.
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 45 рятувальників, 13 одиниці техніки ДСНС та пожежні потяги.
Раніше ми інформували, що внаслідок ворожого обстрілу 5 серпня руйнувань зазнала залізниця в місті Лозова — загинув механік, поранено залізничників.
Також ми повідомляли, що росіяни в ніч проти 5 серпня здійснили на місто Лозова Харківської області наймасованішу атаку за весь час повномасштабної війни.
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