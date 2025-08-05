Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Атака РФ на железную дорогу в Лозовой — первые фото последствий

Атака РФ на железную дорогу в Лозовой — первые фото последствий

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 09:08
Удар по железной дороге в Лозовой — фото
Последствия удара РФ по железной дороге в Лозовой Харьковской области. Фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 5 августа российские оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру в городе Лозовая Харьковской области. В результате вражеского удара погиб механик, также ранены железнодорожники.

В ГСЧС показали первые кадры последствий удара по железной дороге в Лозовой в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Удар РФ по залізниці в Лозовій
Последствия удара РФ по железной дороге в Лозовой Харьковской области. Фото: ГСЧС/Telegram

Удар по железной дороге в Лозовой — фото последствий

По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки БпЛА на город Лозовая Харьковской области один человек погиб, еще 10 пострадали.

Лозова атака РФ
Последствия удара РФ по железной дороге в Лозовой Харьковской области. Фото: ГСЧС/Telegram
Удар РФ по залізниці в Лозовій
Спасатели ликвидируют последствия удара РФ по железной дороге в Лозовой. Фото: ГСЧС/Telegram

Сегодня ночью, 5 августа, российские оккупанты совершили очередную массированную атаку ударными беспилотниками на город Лозовая Харьковской области. Под ударами оказались объекты транспортной инфраструктуры. Произошли разрушения зданий и 6 очагов пожаров. Горели административное, производственное, складское и другие здания, а также крыша вокзала.

Атака РФ на Харківщину
Последствия удара РФ по железной дороге в Лозовой Харьковской области. Фото: ГСЧС/Telegram
Лозова атака РФ
Последствия удара РФ по железной дороге в Лозовой Харьковской области. Фото: ГСЧС/Telegram

К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены 45 спасателей, 13 единиц техники ГСЧС и пожарные поезда.

Ранее мы сообщали, что в результате вражеского обстрела 5 августа разрушениям подверглась железная дорога в городе Лозовая — погиб механик, ранены железнодорожники.

Также мы сообщали, что россияне в ночь на 5 августа совершили на город Лозовая Харьковской области самую массированную атаку за все время полномасштабной войны.

Укрзализныця Харьковская область обстрелы война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации