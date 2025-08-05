Последствия удара РФ по железной дороге в Лозовой Харьковской области. Фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 5 августа российские оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру в городе Лозовая Харьковской области. В результате вражеского удара погиб механик, также ранены железнодорожники.

В ГСЧС показали первые кадры последствий удара по железной дороге в Лозовой в Telegram.

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Последствия удара РФ по железной дороге в Лозовой Харьковской области. Фото: ГСЧС/Telegram

Удар по железной дороге в Лозовой — фото последствий

По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки БпЛА на город Лозовая Харьковской области один человек погиб, еще 10 пострадали.

Последствия удара РФ по железной дороге в Лозовой Харьковской области. Фото: ГСЧС/Telegram

Спасатели ликвидируют последствия удара РФ по железной дороге в Лозовой. Фото: ГСЧС/Telegram

Сегодня ночью, 5 августа, российские оккупанты совершили очередную массированную атаку ударными беспилотниками на город Лозовая Харьковской области. Под ударами оказались объекты транспортной инфраструктуры. Произошли разрушения зданий и 6 очагов пожаров. Горели административное, производственное, складское и другие здания, а также крыша вокзала.

Последствия удара РФ по железной дороге в Лозовой Харьковской области. Фото: ГСЧС/Telegram

Последствия удара РФ по железной дороге в Лозовой Харьковской области. Фото: ГСЧС/Telegram

К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены 45 спасателей, 13 единиц техники ГСЧС и пожарные поезда.

Ранее мы сообщали, что в результате вражеского обстрела 5 августа разрушениям подверглась железная дорога в городе Лозовая — погиб механик, ранены железнодорожники.

Также мы сообщали, что россияне в ночь на 5 августа совершили на город Лозовая Харьковской области самую массированную атаку за все время полномасштабной войны.