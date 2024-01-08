Атака РФ по Харківщині — у мережі показали перші хвилини після влучання
Вранці, 8 січня, російські окупанти поцілили по Зміїву на Харківщині — під прицілом була цивільна інфраструктура. Через атаку дехто з цивільних опинились під завалами.
Відповідне відео оприлюднила поліція Харківщини.
Перші хвилини після обстрілу Зміїва
Як відомо, російська ракета влучила на територію приватного домоволодіння.
На відео можна побачити понівечені житлові будинки. Дехто з цивільних мешканців опинилися під завалами, їх у перші хвилин почали звільняти працівники поліції.
Російська атака по Зміїву
Нагадаємо, сьогодні близько 06:43 в Україні почалась повітряна тривога через запуски ворожих ракет. Згодом мер Харкова Ігор Терехов заявив про вибухи в місті і можливі "прильоти".
Російські окупанти завдали як мінімум чотирьох ударів по Харкову. Проте у місті Зміїв Чугуївського району росіяни вдарили по приватному житловому будинку.
Читайте Новини.LIVE!