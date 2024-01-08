Атака РФ по Харківщині — у мережі показали перші хвилини після влучання

Рятувальна операція після обстрілу. Фото: скриншот з відео

Вранці, 8 січня, російські окупанти поцілили по Зміїву на Харківщині — під прицілом була цивільна інфраструктура. Через атаку дехто з цивільних опинились під завалами.

Відповідне відео оприлюднила поліція Харківщини.

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Як відомо, російська ракета влучила на територію приватного домоволодіння.

На відео можна побачити понівечені житлові будинки. Дехто з цивільних мешканців опинилися під завалами, їх у перші хвилин почали звільняти працівники поліції.

Російська атака по Зміїву

Нагадаємо, сьогодні близько 06:43 в Україні почалась повітряна тривога через запуски ворожих ракет. Згодом мер Харкова Ігор Терехов заявив про вибухи в місті і можливі "прильоти".

Російські окупанти завдали як мінімум чотирьох ударів по Харкову. Проте у місті Зміїв Чугуївського району росіяни вдарили по приватному житловому будинку.