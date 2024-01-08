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Атака РФ по Харківщині — у мережі показали перші хвилини після влучання

8 січня 2024 19:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Атака РФ по Харківщині — у мережі показали перші хвилини після влучання
Рятувальна операція після обстрілу. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці, 8 січня, російські окупанти поцілили по Зміїву на Харківщині — під прицілом була цивільна інфраструктура. Через атаку дехто з цивільних опинились під завалами.  

Відповідне відео оприлюднила поліція Харківщини

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Як відомо, російська ракета влучила на територію приватного домоволодіння.

На відео можна побачити понівечені житлові будинки. Дехто з цивільних мешканців опинилися під завалами, їх у перші хвилин почали звільняти працівники поліції.  

Російська атака по Зміїву

Нагадаємо, сьогодні близько 06:43 в Україні почалась повітряна тривога через запуски ворожих ракет.  Згодом мер Харкова Ігор Терехов заявив про вибухи в місті і можливі "прильоти". 

Російські окупанти завдали як мінімум чотирьох ударів по Харкову. Проте у місті Зміїв Чугуївського району росіяни вдарили по приватному житловому будинку. 

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