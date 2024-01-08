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Атака РФ по Харьковщине – в сети показали первые минуты после попадания

8 января 2024 19:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Атака РФ по Харьковщине – в сети показали первые минуты после попадания
Спасательная операция после обстрела. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром, 8 января, российские оккупанты попали по Змиеву в Харьковской области — под прицелом была гражданская инфраструктура. Из-за атаки некоторые гражданские оказались под завалами.

Соответствующее видео обнародовала полиция Харьковщины.

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Как известно, российская ракета попала на территорию частного домовладения.

На видео можно увидеть изуродованные жилые дома. Некоторые гражданские жители оказались под завалами, их в первые минуты начали увольнять сотрудники полиции.

Российская атака по Змиеву

Напомним, сегодня около 06:43 в Украине началась воздушная тревога из-за запусков вражеских ракет. Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах в городе и возможных "прилетах".

Российские оккупанты нанесли как минимум четыре удара по Харькову. Однако в городе Змиев Чугуевского района россияне ударили по частному жилому дому.

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