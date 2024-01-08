Атака РФ по Харьковщине – в сети показали первые минуты после попадания
Утром, 8 января, российские оккупанты попали по Змиеву в Харьковской области — под прицелом была гражданская инфраструктура. Из-за атаки некоторые гражданские оказались под завалами.
Соответствующее видео обнародовала полиция Харьковщины.
Первые минуты после обстрела Змеева
Как известно, российская ракета попала на территорию частного домовладения.
На видео можно увидеть изуродованные жилые дома. Некоторые гражданские жители оказались под завалами, их в первые минуты начали увольнять сотрудники полиции.
Российская атака по Змиеву
Напомним, сегодня около 06:43 в Украине началась воздушная тревога из-за запусков вражеских ракет. Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах в городе и возможных "прилетах".
Российские оккупанты нанесли как минимум четыре удара по Харькову. Однако в городе Змиев Чугуевского района россияне ударили по частному жилому дому.
Читайте Новини.LIVE!