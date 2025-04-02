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Атака Росії на Харків — кількість постраждалих збільшилась

2 квітня 2025 10:24
Анастасія Постоєнко - Редактор
Масована атака дронами по Харкову 2 квітня — подробиці про наслідки
Наслідки атаки Росії по Харкову. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
Анастасія Постоєнко - Редактор

У ніч на 2 квітня армія Росії завдала масованого удару дронами по Харкову. З 00:20 до 01:00 ворог атакував Холодногірський район міста, завдаючи ударів ударними БпЛА, попередньо типу "Герань-2". Стало відомо про нову кількість постраждалих внаслідок атаки.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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За даними слідства, у результаті атаки пошкоджень зазнали складські приміщення та будівлі цивільних підприємств, понад десять приватних будинків, господарчі споруди та автомобілі місцевих мешканців.

Холодногірський район Харків
Гасіння пожежі на атакованому об'єкті. Фото: Харківська обласна прокуратура
Атака Харків 2 квітня
Наслідки російської дронової атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Постраждали дев'ятеро людей — серед них п’ять жінок, чоловік, а також троє дітей: 9-місячний хлопчик, 7-річна дитина та 16-річна дівчина. Усі вони зазнали гострої реакції на стрес.

Уламки дрона
Запчастини знищеного дрона. Фото: Харківська обласна прокуратура
Харків атака шахедів 2 квітня
Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

На місці працюють прокурори та слідчі поліції. Триває документування чергового воєнного злочину, вчиненого російськими військовими.

Нагадаємо, у ніч проти 2 квітня Росія атакувала Харків дронами, у регіоні лунали вибухи.

У ДСНС показали фото наслідків російської атаки по Харкову та повідомили подробиці ліквідації наслідків. 

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