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Атака России на Харьков — количество пострадавших увеличилось

2 апреля 2025 10:24
Анастасия Постоенко - Редактор
Массированная атака дронами по Харькову 2 апреля — подробности о последствиях
Последствия атаки России по Харькову. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
Анастасия Постоенко - Редактор

В ночь на 2 апреля армия России нанесла массированный удар дронами по Харькову. С 00:20 до 01:00 враг атаковал Холодногорский район города, нанося удары ударными БпЛА, предварительно типа "Герань-2". Стало известно о новом количестве пострадавших в результате атаки.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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По данным следствия, в результате атаки повреждения получили складские помещения и здания гражданских предприятий, более десяти частных домов, хозяйственные постройки и автомобили местных жителей.

Холодногірський район Харків
Тушение пожара на атакованном объекте. Фото: Харьковская областная прокуратура
Атака Харків 2 квітня
Последствия российской дроновой атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

Пострадали девять человек — среди них пять женщин, мужчина, а также трое детей: 9-месячный мальчик, 7-летний ребенок и 16-летняя девушка. Все они испытали острую реакцию на стресс.

Уламки дрона
Запчасти уничтоженного дрона. Фото: Харьковская областная прокуратура
Харків атака шахедів 2 квітня
Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

На месте работают прокуроры и следователи полиции. Продолжается документирование очередного военного преступления, совершенного российскими военными.

Напомним, в ночь на 2 апреля Россия атаковала Харьков дронами, в регионе раздавались взрывы.

В ГСЧС показали фото последствий российской атаки по Харькову и сообщили подробности ликвидации последствий.

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