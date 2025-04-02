Массированная атака дронами по Харькову 2 апреля — подробности о последствиях

Последствия атаки России по Харькову. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

В ночь на 2 апреля армия России нанесла массированный удар дронами по Харькову. С 00:20 до 01:00 враг атаковал Холодногорский район города, нанося удары ударными БпЛА, предварительно типа "Герань-2". Стало известно о новом количестве пострадавших в результате атаки.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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По данным следствия, в результате атаки повреждения получили складские помещения и здания гражданских предприятий, более десяти частных домов, хозяйственные постройки и автомобили местных жителей.

Тушение пожара на атакованном объекте. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия российской дроновой атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

Пострадали девять человек — среди них пять женщин, мужчина, а также трое детей: 9-месячный мальчик, 7-летний ребенок и 16-летняя девушка. Все они испытали острую реакцию на стресс.

Запчасти уничтоженного дрона. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

На месте работают прокуроры и следователи полиции. Продолжается документирование очередного военного преступления, совершенного российскими военными.

Напомним, в ночь на 2 апреля Россия атаковала Харьков дронами, в регионе раздавались взрывы.

В ГСЧС показали фото последствий российской атаки по Харькову и сообщили подробности ликвидации последствий.