Обстріл Харкова 7 липня - померла важкопоранена жінка

Наслідки обстрілу Харкову. Фото: Харківська обласна прокуратура

У понеділок, 7 липня, російські військові завдали удару по Холодногірському району Харкова. Поранена внаслідок обстрілу жінка померла в лікарні.

Про це повідомляє Харківську обласну прокуратуру.

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У лікарні померла важкопоранена харків'янка

"На жаль, 34-річна жінка, яка зазнала тяжкого поранення внаслідок атаки російських БпЛА по Холодногірському району м. Харкова, померла у лікарні", — йдеться в повідомленні.

Кількість людей, які дістали поранення або зазнали гострого шоку, зросла до 34.

Серед постраждалих двоє хлопців віком 7 та 17 років, а також дві дівчинки — 14 та 9 років. У дітей діагностовано гостру стресову реакцію.

Нагадаємо, що у Харкові внаслідок удару по Холодногірському району було поранено не менше одинадцяти людей.

Начальник управління протидії воєнним злочинам Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко повідомив, що ворог застосував шість безпілотників типу "Герань-2", які атакували цілеспрямовано житловий квартал.