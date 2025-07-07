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Головна Харків Атака "шахедів" на Харків — у лікарні померла важкопоранена жінка

Атака "шахедів" на Харків — у лікарні померла важкопоранена жінка

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 16:34
Обстріл Харкова 7 липня - померла важкопоранена жінка
Наслідки обстрілу Харкову. Фото: Харківська обласна прокуратура

У понеділок, 7 липня, російські військові завдали удару по Холодногірському району Харкова. Поранена внаслідок обстрілу жінка померла в лікарні.

Про це повідомляє Харківську обласну прокуратуру.

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Пост Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

У лікарні померла важкопоранена харків'янка

"На жаль, 34-річна жінка, яка зазнала тяжкого поранення внаслідок атаки російських БпЛА по Холодногірському району м. Харкова, померла у лікарні", — йдеться в повідомленні.

Кількість людей, які дістали поранення або зазнали гострого шоку, зросла до 34.

Серед постраждалих двоє хлопців віком 7 та 17 років, а також дві дівчинки — 14 та 9 років. У дітей діагностовано гостру стресову реакцію. 

Нагадаємо, що у Харкові внаслідок удару по Холодногірському району було поранено не менше одинадцяти людей.

Начальник управління протидії воєнним злочинам Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко повідомив, що ворог застосував шість безпілотників типу "Герань-2", які атакували цілеспрямовано житловий квартал.

Харків обстріли війна в Україні загиблі постраждалі
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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