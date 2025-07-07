Обстріл Харкова 7 липня - померла важкопоранена жінка

Атака "шахедів" на Харків — у лікарні померла важкопоранена жінка
У понеділок, 7 липня, російські військові завдали удару по Холодногірському району Харкова. Поранена внаслідок обстрілу жінка померла в лікарні.
Про це повідомляє Харківську обласну прокуратуру.
У лікарні померла важкопоранена харків'янка
"На жаль, 34-річна жінка, яка зазнала тяжкого поранення внаслідок атаки російських БпЛА по Холодногірському району м. Харкова, померла у лікарні", — йдеться в повідомленні.
Кількість людей, які дістали поранення або зазнали гострого шоку, зросла до 34.
Серед постраждалих двоє хлопців віком 7 та 17 років, а також дві дівчинки — 14 та 9 років. У дітей діагностовано гостру стресову реакцію.
Нагадаємо, що у Харкові внаслідок удару по Холодногірському району було поранено не менше одинадцяти людей.
Начальник управління протидії воєнним злочинам Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко повідомив, що ворог застосував шість безпілотників типу "Герань-2", які атакували цілеспрямовано житловий квартал.
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