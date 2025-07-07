Обстрел Харькова 7 июля - умерла тяжелораненная женщина

Последствия обстрела Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура

В понедельник, 7 июля, российские военные нанесли удар по Холодногорскому району Харькова. Раненая в результате обстрела женщина скончалась в больнице.

Об этом сообщает Харьковскую областную прокуратуру.

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В больнице скончалась тяжелораненная харьковчанка

"К сожалению, 34-летняя женщина, которая получила тяжелое ранение в результате атаки российских БпЛА по Холодногорскому району г. Харькова, умерла в больнице", — говорится в сообщении.

Количество людей, которые получили ранения или испытали острый шок, возросло до 34.

Среди пострадавших двое парней в возрасте 7 и 17 лет, а также две девочки — 14 и 9 лет. У детей диагностирована острая стрессовая реакция.

Напомним, что в Харькове в результате удара по Холодногорскому району были ранены не менее одиннадцати человек.

Начальник управления противодействия военным преступлениям Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко сообщил, что враг применил шесть беспилотников типа "Герань-2", которые атаковали целенаправленно жилой квартал.