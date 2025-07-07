Унаслідок повторної атаки по Харкову меддопомога знадобилася 7 людям

Карета швидкої допомоги. Фото: ДСНС Харківщини

В понеділок, 7 липня, близько 10:30, Харків зазнав другої за добу масованої атаки дронами-камікадзе. Удару знову зазнав Холодногірський район.

Про це Новини.LIVE повідомив начальник управління протидії воєнним злочинам Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.

Реклама

Читайте також:

Росія атакувала Холодногірський район в Харкові кількома дронами підряд

За його словами, ворог застосував шість безпілотників типу "Герань-2", які атакували цілеспрямовано житловий квартал.

Борисенко зазначив, що дрони летіли один за одним, аби максимізувати шкоду саме серед цивільного населення. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, автомобілі та об'єкти малого бізнесу.

На місці події працюють слідчі та прокурори — проводиться фіксація наслідків удару, які розцінюються як воєнний злочин.

"Станом на зараз відомо, що за медичну допомогу звернули сім осіб, всім їм надана медична допомога. Однак на місці пригоди ще працюють бригади швидкого медичної допомоги і кількість потерпілих збільшиться, на жаль", — сказав Борисенко.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок атаки по Холодногірському районі постраждало щонайменше 11 осіб.

Також щодо російської атаки по Харкову висловися мер Ігор Терехов.