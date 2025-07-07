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Головна Харків У Харкові шість дронів РФ влучили по Холодногірському району

У Харкові шість дронів РФ влучили по Холодногірському району

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Дата публікації: 7 липня 2025 11:19
У Холодногірському районі Харкова зафіксовано 6 ударів
Рятувальник ДСНС деблоковує квартиру. Фото: ДСНС України

Вранці в понеділок, 7 липня, Харків знову опинився під ворожим ударом. Зафіксовано шість влучань у Холодногірському районі міста.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації.

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Ударів зазнали цивільні об’єкти — пошкоджено будівлі, частина з них загорілась. На місцях "прильотів" працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Огляд пошкоджених ділянок триває.

Станом на цей момент відомо про щонайменше 11 поранених, яким надається медична допомога. За попередньою інформацією, ще під завалами однієї з будівель може перебувати людина. Рятувальники ведуть пошукову операцію.

У ХОВА закликають жителів не залишати укриттів, оскільки загроза повторних атак залишається високою.

Станом на зараз карта повітряних тривог 7 липня має такий вигляд.

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Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові пролунала серія потужних вибухів через атаку дронів.

 Також в ДСНС повідомили деталі про пошуково-рятувальні операції в Харкові через атаку Росії. 

Харків пожежа безпілотники дрони війна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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