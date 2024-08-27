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Атаки могли б ослабити оборону Харкова — правоохоронці викрили російську коригувальницю

27 серпня 2024 09:32
Євгенія Брюховецька - редактор
На Харківщині викрили ворожу інформаторку, яка передавала дані про місця базування ЗСУ
Затримання. Ілюстративне фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

У Харкові судитимуть російську інформаторку. Вона передавала ворогу дані про місця розташування українських військових для послаблення оборони міста.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у вівторок, 27 серпня.

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Так, мешканка селища Докучаєвське Харківського району свідомо приєдналась до закритого Telegram-каналу, який контролюється російськими спецслужбами. Вона приховано фіксувала базування Сил оборони у власному населеному пункті на безоплатній основі.

Відомо, що жінка працює медичним співробітником у селищі Рогань, тому дорогою на роботу ще вишукувала місця базування ЗСУ та військової техніки. Насамперед росіян цікавили локації блокпостів та укріпрайонів ЗСУ.

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Затримання інформаторки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Потім зловмисниця писала всю зібрану інформацію в російському чаті. Враховуючи, що ці населені пункти розташовані неподалік Харкова, ворожі атаки по місцях базування ЗСУ могли б послабити оборону та захист обласного центру. 

Правоохоронцям вдалося викрити та затримати жінку, вона перебуває під вартою. Ворожій інформаторці загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі. 

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Скриншот допису прокуратури
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Скриншот допису прокуратури

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