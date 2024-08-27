На Харківщині викрили ворожу інформаторку, яка передавала дані про місця базування ЗСУ

Атаки могли б ослабити оборону Харкова — правоохоронці викрили російську коригувальницю
У Харкові судитимуть російську інформаторку. Вона передавала ворогу дані про місця розташування українських військових для послаблення оборони міста.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у вівторок, 27 серпня.
Судитимуть інформаторку Росії у Харкові
Так, мешканка селища Докучаєвське Харківського району свідомо приєдналась до закритого Telegram-каналу, який контролюється російськими спецслужбами. Вона приховано фіксувала базування Сил оборони у власному населеному пункті на безоплатній основі.
Відомо, що жінка працює медичним співробітником у селищі Рогань, тому дорогою на роботу ще вишукувала місця базування ЗСУ та військової техніки. Насамперед росіян цікавили локації блокпостів та укріпрайонів ЗСУ.
Потім зловмисниця писала всю зібрану інформацію в російському чаті. Враховуючи, що ці населені пункти розташовані неподалік Харкова, ворожі атаки по місцях базування ЗСУ могли б послабити оборону та захист обласного центру.
Правоохоронцям вдалося викрити та затримати жінку, вона перебуває під вартою. Ворожій інформаторці загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.
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