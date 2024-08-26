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Окупанти другий день поспіль обстрілюють з артилерії прикордоння Харківщини — фото з місця

26 серпня 2024 21:49
Галина Шподарева - редактор
Армія РФ другий день поспіль б'є з артилерії по Золочівській громаді на Харківщині
Поліція на місці обстрілу, с. Світличне. Фото: Віктор Коваленко
Галина Шподарева - редактор

Протягом двох днів окупанти завдають ударів з артилерією по селу Світличне у прикордонній Золочівській громаді на Харківщині. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, пошкоджені енергомережі. 

Про це Новинам.LIVE повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко у понеділок, 26 серпня.

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Обстріли прикордоння Харківщини

Вранці 26 серпня окупанти здійснили артобстріл села Світличне. Внаслідок ударів вогнем знищено приватний житловий будинок, в якому ніхто не проживав. Обійшлося без постраждалих. Також пошкоджені енергомережі. 

Вранці 25 серпня внаслідок артобстрілу села Світличне були пошкоджені будинки та агропідприємство.

"Пошкоджено приватний та двоповерховий багатоквартирний будинки, енергомережі та приміщення місцевого сільгосппідприємства. Без постраждалих", — розповів Коваленко. 

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