Армія РФ другий день поспіль б'є з артилерії по Золочівській громаді на Харківщині

Поліція на місці обстрілу, с. Світличне. Фото: Віктор Коваленко

Протягом двох днів окупанти завдають ударів з артилерією по селу Світличне у прикордонній Золочівській громаді на Харківщині. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, пошкоджені енергомережі.

Про це Новинам.LIVE повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко у понеділок, 26 серпня.

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Наслідки артобстрілу с. Світличне на Харківщині. Фото: Віктор Коваленко 1 / 2

Обстріли прикордоння Харківщини

Вранці 26 серпня окупанти здійснили артобстріл села Світличне. Внаслідок ударів вогнем знищено приватний житловий будинок, в якому ніхто не проживав. Обійшлося без постраждалих. Також пошкоджені енергомережі.

Вранці 25 серпня внаслідок артобстрілу села Світличне були пошкоджені будинки та агропідприємство.

"Пошкоджено приватний та двоповерховий багатоквартирний будинки, енергомережі та приміщення місцевого сільгосппідприємства. Без постраждалих", — розповів Коваленко.