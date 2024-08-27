На Харьковщине разоблачили вражеского информатора, которая передавала данные о местах базирования ВСУ

Задержание. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Харькове будут судить российского информатора. Она передавала врагу данные о местоположениях украинских военных для ослабления обороны города.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram во вторник, 27 августа.

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Так, жительница поселка Докучаевское Харьковского района сознательно присоединилась к закрытому Telegram-каналу, который контролируется российскими спецслужбами. Она скрыто фиксировала базирование Сил обороны в собственном населенном пункте на бесплатной основе.

Известно, что женщина работает медицинским сотрудником в поселке Рогань, поэтому по дороге на работу еще выискивала места базирования ВСУ и военной техники. В первую очередь россиян интересовали локации блокпостов и укрепрайонов ВСУ.

Задержание информатора. Фото: Харьковская областная прокуратура

Потом злоумышленница писала всю собранную информацию в российском чате. Учитывая, что эти населенные пункты расположены недалеко от Харькова, вражеские атаки по местам базирования ВСУ могли бы ослабить оборону и защиту областного центра.

Правоохранителям удалось разоблачить и задержать женщину, она находится под стражей. Вражескому информатору грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Скриншот поста прокуратуры