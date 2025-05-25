Росія рік тому вдарила авіабомбами по Епіцентру в Харкові

Пожежа в "Епіцентрі" у Харкові після удару РФ. Фото: Новини.LIVE

Російські війська рівно рік тому, 25 травня 2024 року, атакували Харків авіаційними бомбами. Внаслідок обстрілу було зафіксовано влучання в гіпермаркет "Епіцентр", де загинули люди.

Про це нагадали у матеріалі Новини.LIVE.

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Рік тому близько 16:00 війська РФ запустили по Харкову дві авіаційні бомби УМПБ Д-30СН з території Бєлгородської області, влучивши в "Епіцентр" на вулиці Героїв Праці. На момент удару в гіпермаркеті перебували сотні людей.

На місці розпочалася пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. Внаслідок ворожої атаки загинули 19 людей, серед них 12-річна дівчинка та 17-річний хлопець. Також було поранено 54 особи, серед яких 13-річний хлопець.

Також неподалік гіпермаркету рятувальники та слідчі знайшли нерозірваний боєприпас, яким атакувала Росія.

29 травня пошуково-рятувальні роботи у гіпермаркеті було завершено. Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що удар був спрямований саме по торговельному центру, де перебувала велика кількість людей, і назвав це свідомим терористичним актом.

Нагадаємо, 23 травня була річниця російського обстрілу друкарні "Фактор-Друк" у Харкові, внаслідок якого загинули семеро людей.

А вчора вночі ворог застосував по Києву велику кількість дронів-камікадзе, а також ракети. Відомо про постраждалих, зафіксовано руйнування будинків та торговельного центру.