Россия год назад ударила авиабомбами по Эпицентру в Харькове

Пожар в "Эпицентре" в Харькове после удара РФ. Фото: Новини.LIVE

Российские войска ровно год назад, 25 мая 2024 года, атаковали Харьков авиационными бомбами. В результате обстрела было зафиксировано попадание в гипермаркет "Эпицентр", где погибли люди.

Об этом напомнили в материале Новини.LIVE.

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Обстрел Эпицентра в Харькове 25 мая

Год назад около 16:00 войска РФ запустили по Харькову две авиационные бомбы УМПБ Д-30СН с территории Белгородской области, попав в "Эпицентр" на улице Героев Труда. На момент удара в гипермаркете находились сотни людей.

На месте начался пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В результате вражеской атаки погибли 19 человек, среди них 12-летняя девочка и 17-летний парень. Также были ранены 54 человека, среди которых 13-летний парень.

Также неподалеку гипермаркета спасатели и следователи нашли неразорвавшийся боеприпас, которым атаковала Россия.

29 мая поисково-спасательные работы в гипермаркете были завершены. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что удар был направлен именно по торговому центру, где находилось большое количество людей, и назвал это сознательным террористическим актом.

Напомним, 23 мая была годовщина российского обстрела типографии "Фактор-Друк" в Харькове, в результате которого погибли семь человек.

А вчера ночью враг применил по Киеву большое количество дронов-камикадзе, а также ракеты. Известно о пострадавших, зафиксировано разрушение домов и торгового центра.