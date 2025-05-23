Рік тому Росія вдарила ракетою по "Фактор-Друк" у Харкові

Пожежа після атаки. Фото: ДСНС

Російські війська рік тому, 23 травня 2024 року, здійснили обстріл Харкова. Ракетне влучання сталося по друкарні "Фактор-Друк", внаслідок чого загинули семеро працівників та багато постраждали.

Про це розповіли у матеріалі Новини.LIVE.

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Обстріл Фактор-Друк

Друкарня "Фактор-Друк" — один із найбільших поліграфічних комплексів в Україні, який забезпечував до 40% виробництва шкільних підручників та значну частину книжкової продукції для видавництв.

Вранці 23 травня 2024 року росіяни завдали близько 10 ракетних ударів по Харкову, одна з ракет влучила в приміщення друкарні. Тоді було зруйновано понад 1000 квадратних метрів виробничих приміщень, зокрема палітурний цех з унікальним обладнанням.

Рятувальники ліквідовують наслідки. Фото: ДСНС

Також через удар згоріло близько 50 тисяч надрукованих книг, включно з дитячими виданнями. Загальні збитки оцінюються у десятки мільйонів гривень.

Жертви та поранені

На момент ракетного удару в друкарні перебували понад 50 працівників. Внаслідок атаки загинули семеро людей та ще 21 отримав поранення.

Рятувальники на місці удару. Фото: Ґвара Медіа

Відновлення роботи

Попри масштаби руйнування, "Фактор-Друк" поступово частково відновив роботу до вересня 2024 року, зосередившись на друці підручників до нового навчального року. У березні 2025 року за підтримки фонду американського мецената Говарда Баффета вдалося завершити повне відновлення друкарні.

Руйнування в друкарні. Фото: Суспільне

Знищена друкарня. Фото: Суспільне

Нагадаємо, 22 травня Росія вдарила ракетами по Харкову, внаслідок чого постраждали люди та є руйнування.

Також нещодавно ворог зруйнував харківський ринок "Барабашово". Мер міста Ігор Терехов розповів про наслідки атаки.