Обстріл Харкова 26 грудня — побільшало жертв

Удар КАБом по Харкову — побільшало жертв, серед поранених немовля
У п'ятницю, 26 грудня, російські війська атакували Харків. Кількість загиблих збільшилась до двох.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.
Обстріл Харкова
"Є інформація про другого загиблого", — написав Терехов.
Також голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що він удару постраждала дитина.
"Серед постраждалих у Харкові — 9-місячна дівчинка. Медики надають усю необхідну допомогу", — повідомив він.
Пізніше Синєгубов додав, що кількість поранених зросла до чотирьох.
Нагадаємо, що раніше Ігор Терехов повідомив, що російські війська вдарили по Харкову керованими авіабомбами.
А ввечері 25 грудня під час повітряної тривоги також пролунав вибух у Харкові.
