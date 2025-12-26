Відео
Головна Харків Удар КАБом по Харкову — побільшало жертв, серед поранених немовля

Удар КАБом по Харкову — побільшало жертв, серед поранених немовля

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 16:47
Обстріл Харкова 26 грудня — побільшало жертв
Наслідки обстрілу РФ. Ілюстративне фото: Володимир Зеленський

У п'ятницю, 26 грудня, російські війська атакували Харків. Кількість загиблих збільшилась до двох.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

Читайте також:
Удар КАБом по Харкову — побільшало жертв, серед поранених немовля - фото 1
Пост Терехова. Фото: скриншот

Обстріл Харкова

"Є інформація про другого загиблого", — написав Терехов.

Також голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що він удару постраждала дитина.

"Серед постраждалих у Харкові — 9-місячна дівчинка. Медики надають усю необхідну допомогу", — повідомив він.

Удар КАБом по Харкову — побільшало жертв, серед поранених немовля - фото 2
Пост Синєгубова. Фото: скриншот

Пізніше Синєгубов додав, що кількість поранених зросла до чотирьох.

Удар КАБом по Харкову — побільшало жертв, серед поранених немовля - фото 3
Пост Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що раніше Ігор Терехов повідомив, що російські війська вдарили по Харкову керованими авіабомбами.

А ввечері 25 грудня під час повітряної тривоги також пролунав вибух у Харкові.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
