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Авіаудар по Харкову — Терехов заявив, що кількість постраждалих зросла

4 травня 2024 17:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Авіаудар по Харкову — Терехов заявив, що кількість постраждалих зросла
Швидка допомога. Ілюстративне фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська в суботу, 4 травня, завдали удар авіаційною бомбою по Харкову. Внаслідок атаки відомо про п'ятьох постраждалих мешканців міста.

Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.

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"На цю хвилину вже пʼять постраждалих, медики госпіталізували ще одну жінку", — йдеться у повідомленні.

За словами міського голови, рятувальники продовжують ліквідовувати масштабну пожежу на цивільному виробництві.

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Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, вдень у Харкові пролунали кілька вибухів під час повітряної тривоги. Мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували місто авіаційними бомбами.

Згодом російські ЗМІ повідомили, що авіабомба, яку росіяни планували скинути на Харків, впала на приватний будинок у Бєлгороді. Внаслідок інциденту є поранені, пошкоджено інфраструктуру міста.

Харків
вибух
обстріли
Ігор Терехов
окупанти
війна в Україні
авіабомба

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