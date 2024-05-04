У Харкові пролунав вибух — мер повідомив про російську атаку

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Харкові в суботу, 4 травня, пролунав вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, росіяни завдали удару по Харкову КАБами. Терехов закликав мешканців перебувати в укриттях, оскільки можливі повторні пуски авіаційних бомб по місту.

Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, вночі росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Харкову. Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько трьох тисяч квадратних метрів.

Також ми писали, що 3 травня внаслідок російського авіаудару по Харкову було знищено низку приватних будинків на чотирьох вулицях Холодногірського району. Містяни, які втратили своє житло, будуть переселені в модульне житло.