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У Харкові пролунав вибух — мер повідомив про російську атаку

4 травня 2024 14:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові пролунав вибух — мер повідомив про російську атаку
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові в суботу, 4 травня, пролунав вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу. 

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, росіяни завдали удару по Харкову КАБами. Терехов закликав мешканців перебувати в укриттях, оскільки можливі повторні пуски авіаційних бомб по місту. 

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Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, вночі росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Харкову. Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько трьох тисяч квадратних метрів.

Також ми писали, що 3 травня внаслідок російського авіаудару по Харкову було знищено низку приватних будинків на чотирьох вулицях Холодногірського району. Містяни, які втратили своє житло, будуть переселені в модульне житло.

Харків
вибух
обстріли
окупанти
ракети
війна в Україні

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