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У Харкові внаслідок обстрілу четверо людей зазнали поранень

4 травня 2024 16:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові внаслідок обстрілу четверо людей зазнали поранень
Наслідки російського обстрілу Харкова. Архівне фото: t.me/synegubov
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові вдень 4 травня стався обстріл по території цивільного підприємства. В результаті нього чотири людини отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram в суботу, 4 травня. 

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"За попередніми даними, троє цивільних зазнали поранень внаслідок влучання окупантів в Індустріальному районі Харкова", — заявив Синєгубов.

Згодом очільник області уточнив, що кількість поранених збільшилась до чотирьох — троє цивільних чоловіків та одна жінка. 

У Харкові внаслідок обстрілу четверо людей зазнали поранень - фото 1
Скриншот допису Олега Синєгубова

Згідно з інформацією, ворог вдарив ракетою по території цивільного підприємства, що призвело до травмування серед мирних мешканців міста. Подальші подробиці та обставини обстрілу наразі з'ясовуються компетентними органами.

Нагадаємо, раніше у Харкові пролунав гучний вибух. Внаслідок цього на одному з підприємств сталася пожежа

Харків
вибух
обстріли
ракета
Олег Синєгубов
поранення

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