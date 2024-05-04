У Харкові внаслідок обстрілу четверо людей зазнали поранень

Наслідки російського обстрілу Харкова. Архівне фото: t.me/synegubov

У Харкові вдень 4 травня стався обстріл по території цивільного підприємства. В результаті нього чотири людини отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram в суботу, 4 травня.

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"За попередніми даними, троє цивільних зазнали поранень внаслідок влучання окупантів в Індустріальному районі Харкова", — заявив Синєгубов.

Згодом очільник області уточнив, що кількість поранених збільшилась до чотирьох — троє цивільних чоловіків та одна жінка.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Згідно з інформацією, ворог вдарив ракетою по території цивільного підприємства, що призвело до травмування серед мирних мешканців міста. Подальші подробиці та обставини обстрілу наразі з'ясовуються компетентними органами.

Нагадаємо, раніше у Харкові пролунав гучний вибух. Внаслідок цього на одному з підприємств сталася пожежа.