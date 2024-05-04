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Авиаудар по Харькову — Терехов заявил, что количество пострадавших выросло

4 мая 2024 17:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Авиаудар по Харькову — Терехов заявил, что количество пострадавших выросло
Скорая помощь. Иллюстративное фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в субботу, 4 мая, нанесли удар авиационной бомбой по Харькову. В результате атаки известно о пяти пострадавших жителях города.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.

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"К этой минуте уже пять пострадавших, медики госпитализировали еще одну женщину", — говорится в сообщении.

По словам городского головы, спасатели продолжают ликвидировать масштабный пожар на гражданском производстве.

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Скриншот поста Терехова

Напомним, днем в Харькове прогремели несколько взрывов во время воздушной тревоги. Мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне атаковали город авиационными бомбами.

Впоследствии российские СМИ сообщили, что авиабомба, которую россияне планировали сбросить на Харьков, упала на частный дом в Белгороде. В результате инцидента есть раненые, повреждена инфраструктура города.

Харьков
взрыв
обстрелы
Игорь Терехов
оккупанты
война в Украине
авиабомба

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