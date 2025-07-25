Атака на Харків — фото наслідків

Пошкоджений медзаклад і безліч поранених у Харкові — фоторепортаж
У п'ятницю, 25 липня, російські окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, кількість постраждалих продовжує зростати.
Про це інформують Новини.LIVE з місця події.
Атака РФ на Харків — фото наслідків
Сьогодні, 25 липня, російські окупанти вкотре обстріляли Харків керованими авіаційними бомбами.
За інформацією мера міста, в Індустріальному районі КАБ влучив у будівлю медичного закладу.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у коментарі Новини.LIVE зазначив, що весь медичний персонал, а також пацієнти евакуйовані з лікарні, під завалами нікого немає.
За його словами, функціонування медичного закладу неможливе, потрібно робити повне обстеження та реконструкцію.
Директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта у коментарі Новини.LIVE зазначив, що серед постраждалих внаслідок атаки РФ на Харків — одна дівчинка 12 років.
Раніше ми інформували, що 25 липня російські війська завдали удару по Харкову, внаслідок чого загинула людина.
Згодом стало відомо, що внаслідок удару РФ по Харкову кількість постраждалих стрімко зростає — наразі відомо про 12 поранених.
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