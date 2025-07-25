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Головна Харків Пошкоджений медзаклад і безліч поранених у Харкові — фоторепортаж

Пошкоджений медзаклад і безліч поранених у Харкові — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 14:21
Атака на Харків — фото наслідків
Наслідки удару РФ по Харкову 25 липня. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

У п'ятницю, 25 липня, російські окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, кількість постраждалих продовжує зростати.

Про це інформують Новини.LIVE з місця події.

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Наслідки удару РФ по Харкову 25 липня. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE
Обстріл Харкова
Наслідки удару РФ по Харкову 25 липня. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Атака РФ на Харків — фото наслідків

Сьогодні, 25 липня, російські окупанти вкотре обстріляли Харків керованими авіаційними бомбами.

За інформацією мера міста, в Індустріальному районі КАБ влучив у будівлю медичного закладу.

Удар по Харкову
Наслідки удару РФ по Харкову 25 липня. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE
Атака РФ на Харків 25 липня
Наслідки удару РФ по Харкову 25 липня. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у коментарі Новини.LIVE зазначив, що весь медичний персонал, а також пацієнти евакуйовані з лікарні, під завалами нікого немає.

За його словами, функціонування медичного закладу неможливе, потрібно робити повне обстеження та реконструкцію.

Наслідки удару по Харкову
Наслідки удару РФ по Харкову 25 липня. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта у коментарі Новини.LIVE зазначив, що серед постраждалих внаслідок атаки РФ на Харків — одна дівчинка 12 років.

Обстріл Харкова 25 липня
Рятувальники на місця удару РФ у Харкові. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Раніше ми інформували, що 25 липня російські війська завдали удару по Харкову, внаслідок чого загинула людина.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару РФ по Харкову кількість постраждалих стрімко зростає — наразі відомо про 12 поранених.

Харків обстріли атака руйнування постраждалі
Вероніка Марченко - журналіст
Автор:
Вероніка Марченко
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