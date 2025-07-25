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Главная Харьков Авиаудар по Харькову — в городе возросло количество пострадавших

Авиаудар по Харькову — в городе возросло количество пострадавших

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Дата публикации 25 июля 2025 17:38
Обстрел Харькова 25 июля — число пострадавших возросло
Последствия российского обстрела Харькова 25 июля. Фото: Новини.LIVE

В Харькове возросло количество раненых в результате российского обстрела в пятницу, 25 июля. Сейчас известно о 17 пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Синегубов отметил, что медики уже оказали помощь 17 людям, в том числе 12-летняя девочка. Известно, что одна из раненых — сотрудница поврежденного медучреждения — находится в больнице.

"Остальные пострадавшие получили всю необходимую помощь и пока не нуждаются в госпитализации", — добавил глава Харьковской ОВА.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 25 июля захватчики атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами. Новини.LIVE побывали на месте происшествия и подготовили фоторепортаж.

Известно, что оккупанты попали в здание медицинского учреждения в Индустриальном районе.

Харьков обстрелы Олег Синегубов ранение больница
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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