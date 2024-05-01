Авиаудар по Харькову — появились фото и видео разрушительных последствий атаки РФ

Последствия авиаудара по Харькову. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в очередной раз атаковали Харьков. В среду 1 мая враг ударил по объектам гражданской инфраструктуры Киевского района.

Новини.LIVE публикуют фото с места происшествия.

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В результате атаки пострадали не менее 14 личных жилых домов, владельцы которых находятся в состоянии шока после того, как увидели разрушения.

Повреждения зданий включают выбитые окна и разрушенные кровли. Кроме того, получили повреждения ограждения и были уничтожены подворья. Сейчас на месте работают коммунальные службы, занимающиеся ликвидацией последствий атаки.

Утром 1 мая мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе и призвал харьковчан соблюдать осторожность, поскольку есть угроза повторных "прилетов".

Напомним, 1 мая российские захватчики снова обстреляли пригород Харькова, применив две управляемые авиабомбы. В результате этой атаки повреждения получили 13 зданий.