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Авиаудар по Харькову — появились фото и видео разрушительных последствий атаки РФ

1 мая 2024 17:56
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Бригадир София
редактор
Авиаудар по Харькову — появились фото и видео разрушительных последствий атаки РФ
Последствия авиаудара по Харькову. Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Российские войска в очередной раз атаковали Харьков. В среду 1 мая враг ударил по объектам гражданской инфраструктуры Киевского района.

Новини.LIVE публикуют фото с места происшествия.

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В результате атаки пострадали не менее 14 личных жилых домов, владельцы которых находятся в состоянии шока после того, как увидели разрушения.

Повреждения зданий включают выбитые окна и разрушенные кровли. Кроме того, получили повреждения ограждения и были уничтожены подворья. Сейчас на месте работают коммунальные службы, занимающиеся ликвидацией последствий атаки.

Утром 1 мая мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе и призвал харьковчан соблюдать осторожность, поскольку есть угроза повторных "прилетов".

Напомним, 1 мая российские захватчики снова обстреляли пригород Харькова, применив две управляемые авиабомбы. В результате этой атаки повреждения получили 13 зданий.

россия
российские войска
Харьков
Украина
обстрелы
Игорь Терехов
война в Украине
ракетный удар

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