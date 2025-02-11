Російська авіація вдарила по Золочеву на Харківщині — постраждали мирні жителі

Росіяни вдарили авіабомбами будинку на Харківщині — є поранені
Окупанти атакували вдень, 11 лютого, Харківську область. Російські війська застосували керовані авіаційні бомби по Золочеву внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Росіяни атакували Золочів на Харківщині
Російські окупанти продовжують атакувати населені пункти Харківщини. Сьогодні, близько 11:27, ворог завдав удару керованими авіабомбами по селищу Золочів. Один із боєприпасів влучив у приватний житловий будинок.
Внаслідок атаки поранення отримали четверо людей, серед них 12-річний хлопець. На місці працюють профільні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.
Нагадаємо, у Харкові лунали вибухи в ніч з 10 на 11 лютого.
Також Харківська область впродовж доби перебувала під обстрілами артилерії та дронів — є руйнування та постраждалі.
Кілька днів тому у Харківській області внаслідок ворожої атаки кілька населених пунктів залишились без електропостачання.
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