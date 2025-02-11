Россияне атаковали Золочев — под завалами спасли трех человек

Спасенный кот. Фото: ГСЧС Харьковщины

Российские войска сегодня, 11 февраля, атаковали поселок Золочев в Харьковской области сбросив управляемые авиабомбы. В результате удара разрушен частный дом, под завалами оказались люди.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

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Спасателям удалось освободить двух женщин и мужчину, которых передали медикам. Всего от вражеского удара пострадали по меньшей мере 7 мирных жителей, среди них 12-летний парень.

Разбор завалов. Фото: ГСЧС Харьковской области

Разбор завалов в Золочеве. Фото: ГСЧС Харьковской области

Спасенный кот. Фото: ГСЧС Харьковской области

Кроме этого, повреждены 13 частных домов. Чрезвычайники, разбирая завалы, также спасли домашнего кота, который оказался под обломками. На месте происшествия работали спасатели, медики и службы экстренного реагирования.

Напомним, сегодня, 11 февраля, около 11:27 российские войска нанесли авиаудар по поселку Золочев на Харьковщине.

Также председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов назвал населенные пункты на Харьковщине, которые оказались под атакой со стороны российских войск в течение минувших суток.