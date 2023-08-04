Бажав смерті українцям: на Харківщині викрили черговорго любителя "руського міра"

Правоохоронці оголошують підозру чоловіку. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Слідчі повідомили мешканцю Харківського району про підозру у підтримці російської агресії та незаконному зберіганні боєприпасів. Чоловік поширював на своїй сторінці фото та відеоматеріали з проросійськми наративами.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

За даними слідства, мешканець села Липкуватівка Харківського району систематично поширював на особистих сторінках у соціальних мережах дописи на підтримку рф. Крім того, він активно репостив публікації з символікою комуністичного тоталітарного режиму.

Наприклад, в одному з поширених дописів підозрюваний зізнався, що "любит Россию". А далі було вказано: "Смелая русская девушка 9 мая в Мюнхене взяла в руки наш, российский флаг и станцевала "Калинку" на фоне орущих ей в след жовто-блакитных бешенцев, собравшихся, чтобы испортить наш священный праздник Победы". Також підозрюваний ставив лайки на дописи про те, щоб "бандеровцы сдохли, а украинские земли сровняли с землей".

Скриншот посту підозрюваного. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

"Проте і на цьому злочинна "кар‘єра" чоловіка не закінчилась. Під час огляду господарської споруди у зловмисника поліцейські виявили та вилучили понад 100 набоїв до автоматичної зброї", — розповідають правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за фактами незаконного поводження зі бойовими припасами, а також поширення комуністичної символіки та виправдовування збройної агресії російської федерації проти України.

Слідчі відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 під процесуальним керівництвом Харківської окружної прокуратури 31 липня повідомили чоловіку про підозру у скоєнні даних правопорушень.

Нагадаємо, що на Харківщині затримали чоловіка, який допомагав окупантам в розповсюдженні пропаганди. Він активно брав участь у створюванні антиукраїнського контент та пропагандистських роликах.

Також ми писали про те, що у Харкові судитимуть директорку пошти, яка організовувала поширення пропагандистської преси.