На Харківщині затримали чоловіка, який допомагав окупантам створювати пропагандиський контент

Білборд із проросійським наративом на автомобільній трасі. Фото: РИА Новости

За даними слідства, під час захоплення Вовчанська місцевий мешканець, маючи проросійські погляди, активно допомагав окупантам створювати антиукраїнський контент та брав участь у пропагандистських роликах. Чоловіка судитимуть у Харкові.

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

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Матеріали справи

Зокрема, обвинувачений став героєм пропагандистського ролика, який знімали представники РФ. Свідомо перекручуючи факти, щоб сформувати у потенційних глядачів позитивне ставлення до держави-агресорки, чоловік стверджував, що саме ЗСУ обстрілюють мирне населення України і руйнують цивільні об’єкти.

"Транслюючи типові кремлівські наративи, обвинувачений назвав збройну агресію РФ проти нашої держави "громадянським конфліктом". Мало того, він закликав українських військових скласти зброю, повернутися додому і "не вірити в те, що росія напала на Україну", — розповідають правоохоронці.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 49-річного чоловіка за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Нагадаємо, що у Харкові судитимуть директорку пошти, яка організовувала поширення пропагандистської преси.

Також ми писали про те, що у Харкові судитимуть чергового поплічника окупантів, який ховав пальне для російської техніки від української аеророзвідки. Чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.