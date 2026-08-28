Без бюрократії: Терехов вимагає спростити видачу житлових сертифікатів

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Держава має усунути бюрократичні перепони, які заважають внутрішньо переміщеним особам отримувати компенсацію за втрачене житло. Зокрема, йдеться про випадки, коли через окупацію або активні бойові дії люди фізично не можуть отримати акт обстеження свого майна.

На цьому наголосив мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов, закликавши уряд і Верховну Раду врегулювати це питання на законодавчому рівні, передає Новини.LIVE.

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Переселенцям пропонують видавати сертифікати без акта обстеження

На думку Терехова, однією з головних проблем залишається вимога надати акт обстеження житла, розташованого на окупованій території або в зоні активних бойових дій. У багатьох випадках виконати цю вимогу фізично неможливо.

"Сьогодні є невизначеність: коли людина добровільно відмовляється від власності на окупованій території чи в зоні бойових дій, у неї вимагають акт обстеження. Але яке обстеження можливе, наприклад, у Вовчанську чи Куп'янську? Ніяк його зробити неможливо. Немає акта — людина залишається ні з чим", — зазначив Терехов.

Очільник АПМГ переконаний, що для таких випадків необхідно запровадити інший механізм, який дозволить переселенцям отримувати житлові сертифікати без документів, оформлення яких неможливе через окупацію чи бойові дії.

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"Наша позиція чітка: держава має ухвалити рішення, що вимушений переселенець, який відмовляється від майна на окупованій території чи в зоні активних бойових дій, автоматично отримує сертифікат на придбання житла. Уряд повинен внести цей законопроєкт до Верховної Ради. Ми будемо контролювати це питання", — підсумував Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що поряд із пріоритетним фінансуванням оборони держава має робити все можливе для збереження людей. Він наголосив на необхідності підвищувати соціальні стандарти, оскільки через низькі доходи Україна ризикує втрачати фахівців та молодь. За його словами, підтримка населення має бути одним із важливих напрямів державної політики.

Також Новини.LIVE, Харків продовжує підготовку до нового опалювального сезону, однак його перебіг значною мірою залежатиме від російських атак та роботи систем протиповітряної оборони. Ігор Терехов зазначив, що комунальні служби вже виконали значний обсяг підготовчих робіт. Мер також висловив сподівання, що майбутня зима буде легшою для міста, ніж попередня.