Терехов: Поруч із пріоритетом фінансування оборони треба робити все, аби зберегти людей
Поруч із пріоритетом фінансування оборони, Україна має робити все, аби зберегти людей. Таке переконання висловив мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Асоціації прифронтових міст і громад.
Терехов пояснив, чому Україні потрібно підвищувати соціальні стандарти
За словами Терехова, втрата фахівців дуже дорого обходиться державі.
"Знайти розумний баланс бюджету — це критично важливо. Так, країна у війні, і все першочергово потрібно спрямовувати нашому війську. Це головне. Але чи хтось рахував, у скільки нам обходиться виїзд і неповернення однієї людини? Наприклад, лікаря чи вчителя, яких роками навчали, а вони їдуть через низьку зарплату. Або молодої людини, яка 11 років навчалася, але через стрес і тривоги не склала НМТ на найвищий бал і втратила можливість вступити до вишу в Україні. Вона обирає навчання за кордоном, а разом із нею їде й уся родина. І потім ми їх уже ніяк не повернемо", — застеріг голова АПМГ.
Він обурився тим, як можна не піднімати соціальні стандарти сьогодні, у складній для українців ситуації.
"Якщо за прогнозами Бюджетної декларації мінімальна пенсія у 2029 році становитиме лише 66 доларів — це катастрофа. Держава повинна мати чіткі домовленості з міжнародними партнерами: ми відстоюємо інтереси всього демократичного світу, тому маємо залучати кошти й на підтримку людей. Якщо ми не зробимо цього на державному рівні, ми й надалі втрачатимемо людей", — констатував Ігор Терехов.
Як писали Новини.LIVE, у Харкові урочистості з нагоди початку навчального року для школярів планують провести у безпечному підземному просторі. Міський голова Ігор Терехов пояснив, що формат заходу обрали з огляду на безпекову ситуацію в місті.
Крім того, Терехов закликав створити масштабну державну житлову програму для ветеранів із доступнішими умовами та більшими можливостями. Він наголосив, що після повернення з фронту захисники мають без бюрократичних перепон отримувати статус, житло та можливість працевлаштування. За словами мера Харкова, місцеві програми підтримки важливо доповнити системною державною програмою.