Терехов: Поруч із пріоритетом фінансування оборони треба робити все, аби зберегти людей

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Поруч із пріоритетом фінансування оборони, Україна має робити все, аби зберегти людей. Таке переконання висловив мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Асоціації прифронтових міст і громад.

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Терехов пояснив, чому Україні потрібно підвищувати соціальні стандарти

За словами Терехова, втрата фахівців дуже дорого обходиться державі.

"Знайти розумний баланс бюджету — це критично важливо. Так, країна у війні, і все першочергово потрібно спрямовувати нашому війську. Це головне. Але чи хтось рахував, у скільки нам обходиться виїзд і неповернення однієї людини? Наприклад, лікаря чи вчителя, яких роками навчали, а вони їдуть через низьку зарплату. Або молодої людини, яка 11 років навчалася, але через стрес і тривоги не склала НМТ на найвищий бал і втратила можливість вступити до вишу в Україні. Вона обирає навчання за кордоном, а разом із нею їде й уся родина. І потім ми їх уже ніяк не повернемо", — застеріг голова АПМГ.

Він обурився тим, як можна не піднімати соціальні стандарти сьогодні, у складній для українців ситуації.

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"Якщо за прогнозами Бюджетної декларації мінімальна пенсія у 2029 році становитиме лише 66 доларів — це катастрофа. Держава повинна мати чіткі домовленості з міжнародними партнерами: ми відстоюємо інтереси всього демократичного світу, тому маємо залучати кошти й на підтримку людей. Якщо ми не зробимо цього на державному рівні, ми й надалі втрачатимемо людей", — констатував Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, у Харкові урочистості з нагоди початку навчального року для школярів планують провести у безпечному підземному просторі. Міський голова Ігор Терехов пояснив, що формат заходу обрали з огляду на безпекову ситуацію в місті.

Крім того, Терехов закликав створити масштабну державну житлову програму для ветеранів із доступнішими умовами та більшими можливостями. Він наголосив, що після повернення з фронту захисники мають без бюрократичних перепон отримувати статус, житло та можливість працевлаштування. За словами мера Харкова, місцеві програми підтримки важливо доповнити системною державною програмою.