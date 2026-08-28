Без бюрократии: Терехов требует упростить выдачу жилищных сертификатов

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПМГ

Государство должно устранить бюрократические препятствия, мешающие внутренне перемещенным лицам получать компенсацию за утраченное жилье. В частности, речь идет о случаях, когда из-за оккупации или активных боевых действий люди физически не могут получить акт обследования своего имущества.

Об этом заявил мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов, призвав правительство и Верховную Раду урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, передает Новини.LIVE.

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Переселенцам предлагают выдавать сертификаты без акта осмотра

По мнению Терехова, одной из главных проблем остается требование предоставить акт осмотра жилья, расположенного на оккупированной территории или в зоне активных боевых действий. Во многих случаях выполнить это требование физически невозможно.

"Сегодня существует неопределенность: когда человек добровольно отказывается от собственности на оккупированной территории или в зоне боевых действий, у него требуют акт обследования. Но какое обследование возможно, например, в Волчанске или Купянске? Никак его провести невозможно. Нет акта — человек остается ни с чем", — отметил Терехов.

Глава АПМГ убежден, что для таких случаев необходимо ввести другой механизм, который позволит переселенцам получать жилищные сертификаты без документов, оформление которых невозможно из-за оккупации или боевых действий.

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"Наша позиция четкая: государство должно принять решение, согласно которому вынужденный переселенец, отказывающийся от имущества на оккупированной территории или в зоне активных боевых действий, автоматически получает сертификат на приобретение жилья. Правительство должно внести этот законопроект в Верховную Раду. Мы будем контролировать этот вопрос", — подытожил Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что наряду с приоритетным финансированием обороны государство должно делать все возможное для сохранения людей. Он подчеркнул необходимость повышения социальных стандартов, поскольку из-за низких доходов Украина рискует потерять специалистов и молодежь. По его словам, поддержка населения должна быть одним из важных направлений государственной политики.

Также, как сообщает Новини.LIVE, Харьков продолжает подготовку к новому отопительному сезону, однако его ход в значительной степени будет зависеть от российских атак и работы систем противовоздушной обороны. Игорь Терехов отметил, что коммунальные службы уже выполнили значительный объем подготовительных работ. Мэр также выразил надежду, что предстоящая зима будет для города легче, чем предыдущая.