Головна Харків Без газу і світла — як живе Куп'янськ на Харківщині після атак

Без газу і світла — як живе Куп'янськ на Харківщині після атак

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 00:39
У Куп'янську на Харківщині після російських атак не має світла та газу
Жінка сидить біля руїн. Фото: кадр із відео

У Куп'янську Харківської області після російських обстрілів немає газопостачання та електроенергії. Люди готують їжу  під відкритим небом: біля розтрощених будинків і згорілих автомобілів.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Куп'янськ після атак

За словами місцевих жителів, попри те, що в місті немає ані опалення, ані вікон і дверей у будинках, гуманітарну допомогу їм не надсилають. Серед пошкоджених об'єктів багатоповерхівка: колись у цьому будинку жили десятки сімей — наразі з них залишилися лише восьмеро людей.

Нагадаємо, 5 серпня росіяни скинули керовані авіабомби на житловий будинок у Куп'янську. Станом на 11 серпня під завалами досі залишалися люди.

Також ми повідомляли, що на Харківщині підрядник, який відповідав за будівництво фортифікаційних споруд, не виконав умови договору. Суд зобов'язав його відшкодувати державі збитки.

війна Харківська область обстріли Куп'янськ війна в Україні
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
