У Куп'янську на Харківщині після російських атак не має світла та газу

У Куп'янську Харківської області після російських обстрілів немає газопостачання та електроенергії. Люди готують їжу під відкритим небом: біля розтрощених будинків і згорілих автомобілів.

Куп'янськ після атак

За словами місцевих жителів, попри те, що в місті немає ані опалення, ані вікон і дверей у будинках, гуманітарну допомогу їм не надсилають. Серед пошкоджених об'єктів багатоповерхівка: колись у цьому будинку жили десятки сімей — наразі з них залишилися лише восьмеро людей.

