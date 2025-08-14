Видео
Главная Харьков Без газа и света — как живет Купянск на Харьковщине после атак

Без газа и света — как живет Купянск на Харьковщине после атак

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 00:39
В Купянске на Харьковщине после российских атак нет света и газа
Женщина сидит возле руин. Фото: кадр из видео

В Купянске Харьковской области после российских обстрелов нет газоснабжения и электроэнергии. Люди готовят еду под открытым небом: возле разбитых домов и сгоревших автомобилей.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Купянск после атак

По словам местных жителей, несмотря на то, что в городе нет ни отопления, ни окон и дверей в домах, гуманитарную помощь им не присылают. Среди поврежденных объектов многоэтажка: когда-то в этом доме жили десятки семей — сейчас из них остались только восемь человек.

Напомним, 5 августа россияне сбросили управляемые авиабомбы на жилой дом в Купянске. По состоянию на 11 августа под завалами до сих пор оставались люди.

Также мы сообщали, что на Харьковщине подрядчик, который отвечал за строительство фортификационных сооружений, не выполнил условия договора. Суд обязал его возместить государству убытки.

война Харьковская область обстрелы Купянск война в Украине
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
