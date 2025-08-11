Відео
Україна
Головна Харків У Куп'янську під завалами досі є люди — відео

У Куп'янську під завалами досі є люди — відео

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 14:56
Удар по Куп'янську 5 серпня — під завалами будинку є люди
Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Харківська ОВА

Російські війська 5 серпня скинули керовані авіабомби на житловий будинок у Куп'янську. Станом на сьогодні під руїнами зруйнованої багатоповерхівки досі залишаються люди.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Вероніка Марченко. 

Читайте також:

Наслідки удару по Куп'янську 5 серпня

Військові розповіли, що в будинку, куди влучив ворожий КАБ, усе завалено і там ніхто не міг уціліти. Зараз під руїнами багатоповерхівки досі залишаються люди. 

Плити повністю знищили під’їзд, і після такого удару шансів вижити не було.

"Там повністю завалено дім. Там впали плити. Дім цегляний, і вся цегла завалена. Тобто тут ніхто не міг вціліти", — сказав один із військових. 

Що передувало

Росіяни 5 серпня авіаударом зруйнували частину багатоповерхівки в Куп’янську.

Під завалами, ймовірно, перебували троє людей, але через загрозу повторних атак рятувальники не змогли розпочати пошук.

"За словами місцевих мешканців, в підвальному приміщенні будівлі на момент влучання перебували люди, які там ховалися від постійних обстрілів", — розповіли у поліції Харківської області

Однак через постійні обстріли вони вже шостий день не мають змоги дістатися до місця трагедії та почати розбір руїн.

Нагадаємо, 9 серпня Росія вдарила по меблевому магазину Харкова. Внаслідок дронової атаки на місто є постраждалі. 

Крім того, 5 липня росіяни здійснили наймасовішу атаку на Лозову у Харківській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, є поранені, а також частина міста залишилася без світла. 

Харківська область обстріли Куп'янськ авіабомба завали
Вероніка Марченко - журналіст
Автор:
Вероніка Марченко
