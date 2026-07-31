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Головна Харків Терехов ініціював зміни до НМТ та вступної кампанії

Терехов ініціював зміни до НМТ та вступної кампанії

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 14:21
Терехов ініціював зміни до НМТ та вступної кампанії
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад

Очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов запропонував розділити складання Національного мультипредметного тесту на два дні. А також запровадити окремий механізм вступу до вишів на прифронтових територіях.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті АПМГ за підсумками зустрічі Терехова з абітурієнтами, студентами та викладачами прифронтових вишів, передає Новини.LIVE.

Терехов пропонує розділити НМТ на два дні

Керівник АПМГ зазначив, що повітряні тривоги, обстріли та безсонні ночі часто ставлять випускників з прифронтових регіонів у нерівні умови порівняно з ровесниками з безпечніших областей, що може вплинути на рішення абітурієнта продовжувати навчання та життя в Україні.

Учасники зустрічі підтримали ідею проведення НМТ у два етапи, зазначивши, що чотиригодинне тестування перевіряє не лише знання, а й фізичну та психологічну витривалість дітей. 

Також обговорювали програми заохочення вступу до українських, зокрема прифронтових, вишів, потребу в психологічному супроводі дітей та облаштування укриттів для очного навчання.

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Терехов повідомив, що всі ініціативи систематизують і передадуть на розгляд Міністерству освіти і науки, уряду та народним депутатам. До цієї роботи долучиться АПМГ, яка обʼєднує понад 300 громад із 12 областей України.

"Ми маємо зробити все, щоб наші університети зберегли студентів і викладачів. НМТ не повинно перекреслювати майбутнє дитини через безсонну ніч, повітряну тривогу чи надмірне психологічне навантаження. Тому тестування необхідно розділити на два дні, а для вишів з прифронтових територій запровадити окремий механізм вступу з подальшим підтвердженням знань під час навчання. Жодні бюджетні витрати не можуть бути важливішими за те, щоб наші діти та їхні родини не виїжджали", — наголосив Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, у Харкові вже працюють дев'ять підземних шкіл, які, за словами мера Ігоря Терехова, стали унікальним для світу досвідом організації безпечного навчання під час війни. Крім цього, у місті звели ще одну велику підземну школу, розраховану на 1200 учнів у дві зміни. Терехов наголосив, що Харків не планує зупинятися і продовжить будівництво нових безпечних освітніх просторів.

Також Терехов заявляв, що подолати бідність в Україні можливо лише за умови, якщо доходи населення зростатимуть швидше, ніж ціни. Він також наголосив на необхідності пріоритетного фінансування прифронтових громад і врахування їхніх потреб під час формування державного бюджету. За словами мера, нинішній рівень мінімальних зарплат і пенсій не забезпечує людям гідного рівня життя.

Харків Ігор Терехов абітурієнт
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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