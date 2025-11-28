Харків ділиться проєктом підземних шкіл — Терехов розкрив деталі

Ігор Терехов. Фото: кадр з відео

Міський голова Харкова Ігор Терехов пояснив, з ким місто вже поділилося проєктом підземних шкіл. За його словами, йдеться про Запоріжжя та інші прифронтові населені пункти.

Про це Ігор Терехов повідомив в інтервʼю Новини.LIVE.

Будівництво підземних шкіл

Терехов пояснив, що Харків перший розробив проєкт будівництва підземної школи.

"Потім приїхали з Запоріжжя спеціалісти, ми надали їм проєкт, вони просили нас, щоб ми надали цей проєкт. Вони теж почали будувати школу", — розповів він.

Відомо, що у світі немає аналогів таких шкіл, а також "метрошкіл", як в Харкові. Терехов зауважив, що кожна школа потребує індивідуального підходу через різні ґрунти та умови.

За його словами, всі прифронтові міста та маленькі територіальні громади потребують таких шкіл.

"Цим досвідом ми ділимося для того, щоб всі територіальні громади мали такі проєкти. Звісно, це дуже дорого коштує. Тут потрібна допомога держави", — каже Терехов.

Вартість будівництва школи під землею

Мер розповів, що Харків почав будувати підземну школу за власні кошти. Крім того, у нього були перемовини з однією країною, яка виділила 2 мільйони доларів.

"Ми ще туди спрямували близько 5 мільйонів і побудували школу", — зазначив Терехов.

За його словами, проєкто-кошторисна документація різна, але першу школу побудували приблизно за 75 мільйонів гривень.

"Але ж це було так, щоб ми домовилися з будівельниками, бо це була перша школа, був соціальний проєкт. А сьогодні така школа приблизно коштує 100-110 мільйонів гривень", — додав мер Харкова.

Нагадаємо, Терехов розповів, скількох дітей можуть навчати підземні школи у Харкові. За його словами, підземні школи будують у середньому за 9 місяців.

Раніше Терехов повідомив, що у Харкові збудують перший в Україні підземний дитячий садок.