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Бійці 47-го батальйону поскаржились на неефективне укріплення в Харківській області, — Бутусов

18 травня 2024 19:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Укріплення в Харківській області — що про це кажуть військові
Укріплення кордону. Фото: Ґвара Медіа
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Журналіст Юрій Бутусов поспілкувався з бійцями 47-го окремого інженерного батальйону, які відповідають за інженерне забезпечення північної частини Харківської області. Вони поскаржились на неефективне укріплення.

Про це Юрій Бутусов повідомив у Facebook у неділю, 18 травня.

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Бійці розповіли, що їхній батальйон залучають на інженерне забезпечення у цьому районі півтора року, тому вони добре знають місцевість. За їхніми словами, часу для побудови оборони було вдосталь, ворог почав активно обстрілювати прикордонні райони тільки останні три місяці, до того там була вздовж кордону сіра зона до 5 км. Тоді бойова активність була дуже невисока.

Військові зазначили, що можна було діяти приховано, особливо вночі, навіть з технікою на відстані до 5 км від кордону. Вони наголосили, що за цей час мінування та інженерне обладнання проводилось у прикордонній смузі дуже слабке та неефективне.

"Сумно сказати, але за останні місяці, коли всі говорили про наступ, ми рідко мінували підходи до наших позицій, мін виділялось мало. При тому на деяких позиціях провели часткове розмінування. Почали будівництво укріплень біля кордону, і щоб проводити там роботу, нам дали наказ у цих місцях розміновувати шляхи та місцевість навколо. Було багато часу та усі можливості все зробити безпечно та вчасно. Але замість того тепер наш батальйон мінує передову безпосередньо у бойових порядках та під вогнем ворога, вже після того, як ворог почав наступ", — розповіли бійці.

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Допис Бутусова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харківській області на кордоні з РФ було знайдено невикористані "зуби дракона". Синєгубов розповів про встановлення тетраедрів у 2023 і 2024 роках.

Раніше ми повідомляли про те, що в Центрі протидії дезінформації спростували чутки про відсутність ліній оборони в Харківській області.

війна
українці
Юрій Бутусов
Україна
Харківська область
окупанти
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