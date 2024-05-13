У ЦПД спростували інформацію щодо відсутності фортифікацій на Харківщині
Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Андрій Коваленко заявив, що наразі бої на Харківщині зосереджені саме на прикордонні. У зв'язку з цим, за його словами, вести будівельні роботи та зводити фортифікації у певних регіонах неможливо, бо це становить ризик для життя інженерів.
Про це Коваленко сказав у понеділок, 13 травня.
Фортифікаційні споруди на Харківщині
За словами Коваленка, наразі відбувається обмежена російська операція саме у прикордонні Харківщині. У цьому контексті він згадав за місто Вовчанськ, яке знаходиться у чотирьох кілометрах від кордону з Росією.
"Відповідно, Вовчанськ — це прикордонне місто. Зараз ворог діє активно там. Можна говорити, що тривають бої за Вовчанськ", — сказав Коваленко.
Він додав, що у зв'язку з активними бойовими діями зводити у вказаному регіоні оборонні споруди неможливо, оскільки це становить ризик для життя будівельників. Однак, він запевнив, що лінії оборони дійсно є на Харківщині.
"І детальніше, дуже скоро, розкажуть про них. І це кілька ліній оборони дуже надійних. Тому, друзі, прикордоння та Харків давайте не плутати. Оборонна операція продовжується", — сказав Коваленко.
Нагадаємо, 13 травня заяву щодо фортифікаційних споруд на Харківщині зробили і у Вовчанській МВА.
До слова, 10 травня Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. У ЗМІ розкрили плани росіян.
Тим часом у ISW проаналізували поточну ситуацію у Вовчанську та розкритикували Захід.
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