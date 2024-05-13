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У ЦПД спростували інформацію щодо відсутності фортифікацій на Харківщині

13 травня 2024 14:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У ЦПД спростували інформацію щодо відсутності фортифікацій на Харківщині
Будівництво ліній оборони на Харківщині. Фото архівне: Міноборони України
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Андрій Коваленко заявив, що наразі бої на Харківщині зосереджені саме на прикордонні. У зв'язку з цим, за його словами, вести будівельні роботи та зводити фортифікації у певних регіонах неможливо, бо це становить ризик для життя інженерів. 

Про це Коваленко сказав у понеділок, 13 травня. 

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Фортифікаційні споруди на Харківщині

За словами Коваленка, наразі відбувається обмежена російська операція саме у прикордонні Харківщині. У цьому контексті він згадав за місто Вовчанськ, яке знаходиться у чотирьох кілометрах від кордону з Росією. 

"Відповідно, Вовчанськ — це прикордонне місто. Зараз ворог діє активно там. Можна говорити, що тривають бої за Вовчанськ", — сказав Коваленко. 

Він додав, що у зв'язку з активними бойовими діями зводити у вказаному регіоні оборонні споруди неможливо, оскільки це становить ризик для життя будівельників. Однак, він запевнив, що лінії оборони дійсно є на Харківщині.

"І детальніше, дуже скоро, розкажуть про них. І це кілька ліній оборони дуже надійних. Тому, друзі, прикордоння та Харків давайте не плутати. Оборонна операція продовжується", — сказав Коваленко. 

Нагадаємо, 13 травня заяву щодо фортифікаційних споруд на Харківщині зробили і у Вовчанській МВА. 

До слова, 10 травня Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. У ЗМІ розкрили плани росіян.

Тим часом у ISW проаналізували поточну ситуацію у Вовчанську та розкритикували Захід.

РНБО
війна
ЗСУ
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росіяни
Харківська область
окупанти
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ЦПД

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