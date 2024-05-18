Укрепления в Харьковской области — что об этом говорят военные

Укрепление границы. Фото: Гвара Медиа

Журналист Юрий Бутусов пообщался с бойцами 47-го отдельного инженерного батальона, отвечающими за инженерное обеспечение северной части Харьковской области. Они пожаловались на неэффективное укрепление.

Об этом Юрий Бутусов сообщил в Facebook в воскресенье, 18 мая.

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Бойцы рассказали, что их батальон привлекают на инженерное обеспечение в этом районе полтора года, поэтому они хорошо знают местность. По их словам, времени для построения обороны было достаточно, враг начал активно обстреливать приграничные районы только последние три месяца, до того там была вдоль границы серая зона до 5 км. Тогда боевая активность была очень невысокая.

Военные отметили, что можно было действовать скрытно, особенно ночью, даже с техникой на расстоянии до 5 км от границы. Они отметили, что за это время минирование и инженерное оборудование проводилось в пограничной полосе очень слабое и неэффективное.

"Печально сказать, но за последние месяцы, когда все говорили о наступлении, мы редко минировали подходы к нашим позициям, мин выделялось мало. При этом на некоторых позициях провели частичное разминирование. Начали строительство укреплений у границы, и чтобы проводить там работу, нам дали приказ в этих местах разминировать дороги и местность вокруг. Было много времени и все возможности все сделать безопасно и вовремя. Но вместо этого теперь наш батальон минирует передовую непосредственно в боевых порядках и под огнем врага, уже после того, как враг начал наступление", — рассказали бойцы.

Пост Бутусова. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области на границе с РФ были найдены неиспользованные "зубы дракона". Синегубов рассказал об установке тетраэдров в 2023 и 2024 годах.

Ранее мы сообщали, что в Центре противодействия дезинформации опровергли слухи об отсутствии линий обороны в Харьковской области.