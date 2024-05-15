Синєгубов роз'яснив чому на Харківщині були невикористанні тетраедри

Встановлення тетраедрів. Фото: командування Об’єднаних сил ЗСУ.

У Харківській області на кордоні з РФ було знайдено невикористанні "зуби дракона". Синєгубов розповів про встановлення тетраедрів у 2023 і 2024 роках.

Інформацію про це Олег Синєгубов оприлюднив у офіційному телеграм-каналі голови Харківської обласної державної адміністрації у середу, 15 травня.

Читайте також:

Чому на Харківщині були не використанні тетраедри

Тетраедри — протитанкові бетонні загороджувальні елементи. За словами Синєгубова, усі роботи щодо встановлення тетраедрів з єгозою розраховані на 2023-2024 роки. Завдання, які ставили військові на 2023 рік, виконані на 100%.

Фото оборонних споруд "Зуби дракона", яке ширилось російським ІПСО

"На фото, що розповсюджують в мережах, зображені залишки матеріалів, які на прохання однієї з бригад вивіз підрядник для подальшого встановлення. Важливо: ті залишки — це 0,4% від загальної виконаної роботи з огороджень такого типу. Тобто це далеко не стратегічна кількість тетраедрів, яка б "за словами деяких блогерів" могла б взагалі теоретично вплинути на хід бойових дій", — йдеться у повідомленні.

Плани щодо встановлення фортифікаційних споруд у 2024 році

Голова Харківської ОВА зазначив, що згідно з планом частину робіт розпочали виконувати вже у 2024 році. Та через постійні обстріли на деяких ділянках роботи були призупинені. Як тільки з'явиться фізична можливість, вони будуть виконані.

Інформаційні вкиди щодо Харківщини

"Усі ці інформаційні вкиди розпочалися рівно в день наступу окупантів на Вовчанськ. Ще з минулого тижня тиражувалися різні повідомлення: то про відсутність влади в області, то про захоплення Вовчанська, то про нібито ремонти доріг на Вовчанськ за майже 400 млн грн, то про відсутність фортифікацій і так далі. Всі ці матеріали — ІПСО, вони виходили в приблизно однаковий час, з однаковими заголовками" — пише Синєгубов.

Він також додав, що розповсюдження подібної дезінформації дискредитує військових, владу та виконавців усіх оборонних робіт. А ще поширює хаос та ворожнечу між українцями.

Раніше ми писали, що підрядники, які відповідають за будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області, прозвітують про виконані роботи. Це станеться на засіданні групи "Прозорість та підзвітність".

Ми також повідомляли про те, що в Центрі протидії дезінформації спростували чутки про відсутність ліній оборони в Харківській області. Щоправда, зараз вести будівельні роботи та зводити фортифікації в певних регіонах неможливо, бо це становить ризик для життя інженерів.

Нагадаємо, що на Харківському напрямку окупанти намагаються закріпитися на досягнутому рубежі.