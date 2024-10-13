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Бойцы Третьей штурмовой взорвали укрытие с россиянами и их технику — видео

13 октября 2024 14:09
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — бойцы Третьей штурмовой бригады нанесли потери россиянам в Харьковской области
Дом с русской пехотой. Фото: скриншот
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Бойцы Третьей штурмовой бригады ликвидировали российскую технику и оккупантов на Харьковщине. Благодаря дронам они взорвали здание и укрытие с вражеской пехотой.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей штурмовой бригады в воскресенье, 13 октября.

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В Харьковской области бойцы Третьей штурмовой бригады успешно уничтожили вражескую технику и живую силу оккупантов. С помощью дронов бойцы ликвидировали российские БМП, МТ-ЛБ и миномет.

В третьей штурмовой заявили, что экипаж пилотов "Overhead" из батальона беспилотных систем также взорвал здание и укрытие с вражеской пехотой.

"С огнеметного дрона полили зеленку, в которой были спрятаны их позиции, чтобы в последние минуты жизни россиян они бегали и суетились", — говорится в сообщении.

Напомним, бригада российских морпехов потеряла 80% личного состава, составляющего около 2,4 тысячи человек, во время боев за Угледар.

Также мы писали, что бойцы бригады пограничников "Гарт" нанесли удары дронами по позициям российских захватчиков под Волчанском. Попасть удалось в укрытие вражеского личного состава и другие объекты.

Харьковская область оккупанты война в Украине потери оккупантов 3 ОШБр Третья штурмова бригада

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