Третя штурмова нищить окупантів на Харківщині — відео

Удари по окупантах на Харківщині. Фото: скриншот

На Харківщині військові Третьої штурмової бригади влучно вдарили по кількох місцях скупчення окупантів та підірвали склад БК. Відео ліквідації ворога бійці фіксували за допомогою дронів.

Про це повідомили в 3-й ОШБр у Telegram у середу, 9 жовтня.

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Як розповіли в бригаді, окупанти ховалися від українських дронів у сараях, будівлях, окопах і бліндажах.

"І поки одні дрони вистежили й "спалили" ці сховки, інші — вже залетіли й рознесли їх на шматки", — йдеться в повідомленні.

Також під прицілом військових опинилося вороже авто, начинене БК, яке після ураження почало ефектно детонувати.

Нагадаємо, на Харківщині "дрон-дракон" Третьої штурмової ефектно знищує окупантів. У 3-й ОШБр продемонстрували майстерність свого підрозділу безпілотних систем.

Раніше Новини.LIVE писали, що нещодавно у Третій штурмовій бригаді ефектно відбили наступ російських окупантів на Харківщині.