Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow ЗСУ вдарили по скупченню окупантів та підірвали склад БК — відео з Харківщини arrow

ЗСУ вдарили по скупченню окупантів та підірвали склад БК — відео з Харківщини

9 жовтня 2024 14:16
Галина Шподарева - редактор
Третя штурмова нищить окупантів на Харківщині — відео
Удари по окупантах на Харківщині. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

На Харківщині військові Третьої штурмової бригади влучно вдарили по кількох місцях скупчення окупантів та підірвали склад БК. Відео ліквідації ворога бійці фіксували за допомогою дронів. 

Про це повідомили в 3-й ОШБр у Telegram у середу, 9 жовтня. 

Читайте також:

Третя штурмова ліквідує окупантів на Харківщині

Як розповіли в бригаді, окупанти ховалися від українських дронів у сараях, будівлях, окопах і бліндажах.

"І поки одні дрони вистежили й "спалили" ці сховки, інші — вже залетіли й рознесли їх на шматки", — йдеться в повідомленні.

Також під прицілом військових опинилося вороже авто, начинене БК, яке після ураження почало ефектно детонувати.

Нагадаємо, на Харківщині "дрон-дракон" Третьої штурмової ефектно знищує окупантів. У 3-й ОШБр продемонстрували майстерність свого підрозділу безпілотних систем.

Раніше Новини.LIVE писали, що нещодавно у Третій штурмовій бригаді ефектно відбили наступ російських окупантів на Харківщині

Харківська область дрони втрати окупантів 3 ОШБр Третя штурмова бригада військова операція

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:47 Компенсація за знищене житло — як подати заяву через Дію

15:46 В Україну повертається тепло — Діденко заінтригувала прогнозом на завтра

15:29 На Одещині чоловік намагався спалити власну дружину — подробиці, фото

15:25 Автоматизація процесу вручення повісток — що змінилося

15:22 Німеччина передала Україні додаткові установки IRIS-T

Прийняти міри чи вжити заходів — як це правильно буде українською - 80x80

Прийняти міри чи вжити заходів — як це правильно буде українською

15:17 У Феодосії не припиняється потужна пожежа на нафтобазі російських окупантів

14:55 Контрабанда на 430 млн гривень з початку року — що везли громадяни

14:54 Як вручатимуть повістки поштою — Кабмін запровадив зміни

14:53 Хотів провезти 10 вагонів з олією — на митниці затримали підприємця

14:53 Бабине літо тішитиме українців — прогноз погоди в Україні на завтра

15:47 Компенсація за знищене житло — як подати заяву через Дію

15:46 В Україну повертається тепло — Діденко заінтригувала прогнозом на завтра

15:29 На Одещині чоловік намагався спалити власну дружину — подробиці, фото

15:25 Автоматизація процесу вручення повісток — що змінилося

15:22 Німеччина передала Україні додаткові установки IRIS-T

Прийняти міри чи вжити заходів — як це правильно буде українською - 80x80

Прийняти міри чи вжити заходів — як це правильно буде українською

15:17 У Феодосії не припиняється потужна пожежа на нафтобазі російських окупантів

14:55 Контрабанда на 430 млн гривень з початку року — що везли громадяни

14:54 Як вручатимуть повістки поштою — Кабмін запровадив зміни

14:53 Хотів провезти 10 вагонів з олією — на митниці затримали підприємця

14:53 Бабине літо тішитиме українців — прогноз погоди в Україні на завтра

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

Text

13:00 Заборона мобілізації до 25 років та повернення українців додому — ефір День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявив, що Європа закупила в Росії енергоресурсів на 700 млрд доларів

Text

12:17 Нардеп назвав причини, через які військові йдуть у СЗЧ

Text

11:57 Гаряча фаза війни восени не завершиться — нардеп назвав причину

Text

08:57 Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

Прийняти міри чи вжити заходів — як це правильно буде українською - 80x80

Прийняти міри чи вжити заходів — як це правильно буде українською

Text

08:00 Війська КНДР загрожують Україні та дозвіл на удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2024
Text

23:10 Нардеп пояснила, чи вистачить податків для покриття військових витрат у 2023-2024 роках

Text

22:08 Южаніна назвала суму, яку Україна витрачає на виплати пенсій

Text

20:23 Попенко пояснив, чи отримують військові на передовій 200 тисяч гривень

Text

20:06 Не на армію — Южаніна пояснила, на що витрачають гроші з акцизного податку

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

26 вересня 2024

06:52 Чим підгодувати яблуню та вишню восени — найкращі добрива та поради садівників

20:40 Цей тест з ПДР провалило 80% водіїв — хто поступиться на перехресті