Війна в Україні — Третя штурмова бригада знищила техніку росіян на Харківщині

Бійці Третьої штурмової розбили колону росіян на Харківщині — відео з FPV-дрона
Військові Третьої штурмової бригади знищили колони російських військ на Харківському напрямку. Бійці ліквідували танк і два бронетранспортери противника.
Відео опублікувала пресслужба Третьої штурмової бригади у п'ятницю, 20 вересня.
Українські бійці ліквідовують росіян на Харківщині
Військові 3 ОШБр поділилася відео, де вони знищують колони росіян на Харківському напрямку. Зазначається, що на ворожий штурм противники їхали танком та двома "бехами" — усю техніку вдалося ліквідувати.
"Точні влучання і броня зупинила рух. На відкритій місцевості виконали контрольні ураження й остаточно розібрали колону", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно військові Третьої штурмової бригади зайшли на позиції ворога під час наступальних дій на Харківщині та знищили росіян у ближньому бою.
Також прикордонники бригади "Гарт" завдали ударів по мінометній позиції та укриттях окупантів. Також було знищено військовий транспорт із боєприпасами.
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