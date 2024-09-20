Война в Украине — Третья штурмовая бригада уничтожила технику россиян в Харьковской области

Техника русских на Харьковском направлении. Фото: скриншот с видео

Военные Третьей штурмовой бригады уничтожили колонны русских войск на Харьковском направлении. Бойцы ликвидировали танк и два бронетранспортера противника.

Видео опубликовала пресс-служба Третьей штурмовой бригады в пятницу, 20 сентября.

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Военные 3 ОШБр поделились видео, где они уничтожают колонны россиян на Харьковском направлении. Отмечается, что на вражеский штурм противники ехали танком и двумя "бехами" — всю технику удалось ликвидировать.

"Точные попадания и броня остановили движение. На открытой местности выполнили контрольные поражения и окончательно разобрали колонну", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно военные Третьей штурмовой бригады зашли на позиции врага во время наступательных действий в Харьковской области и уничтожили россиян в ближнем бою.

Также пограничники бригады "Гарт" нанесли удары по минометной позиции и укрытиям оккупантов. Также был уничтожен военный транспорт с боеприпасами.