Війна в Україні — ЗСУ знищили колону російських вантажівок

Російська вантажівка. Фото: скриншот

Українські бійці продовжують знищувати ворожі цілі, техніку та особовий склад противника. На Харківщині Третя штурмова ліквідувала колону російських вантажівок.

Відео опублікувала пресслужба 3 ОШБр у Telegram у п'ятницю, 1 листопада.

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Бійці підрозділу "FATUM" з протитанкового батальйону Третьої штурмової бригади ЗСУ знищили чотири російські вантажівки та ворожий УАЗ "Патріот" на Харківщині.

Зазначається, що цим транспортом противник перевозив піхоту та боєкомплекти "БК", тому деякі із них здетонували після удару FVP-дроном.

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Нагадаємо, нещодавно бійцям Третьої штурмової вдалося знищити групу окупантів, які спромоглися підступити до позицій ЗСУ на Харківщині.

Раніше ми розповідали, що Третя штурмова продовжує ефектно знищувати російських окупантів та ворожу техніку на фронті. Вони нищать загарбників у підвалах, сараях і земляних норах.