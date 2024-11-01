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Бійці Третьої штурмової знищили колону вантажівок РФ — відео

1 листопада 2024 13:26
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — ЗСУ знищили колону російських вантажівок
Російська вантажівка. Фото: скриншот
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Українські бійці продовжують знищувати ворожі цілі, техніку та особовий склад противника. На Харківщині Третя штурмова ліквідувала колону російських вантажівок.

Відео опублікувала пресслужба 3 ОШБр у Telegram у п'ятницю, 1 листопада.

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Бійці підрозділу "FATUM" з протитанкового батальйону Третьої штурмової бригади ЗСУ знищили чотири російські вантажівки та ворожий УАЗ "Патріот" на Харківщині.

Зазначається, що цим транспортом противник перевозив піхоту та боєкомплекти "БК", тому деякі із них здетонували після удару FVP-дроном.

Відео містить ненормативну лексику! 18+

Нагадаємо, нещодавно бійцям Третьої штурмової  вдалося знищити групу окупантів, які спромоглися підступити до позицій ЗСУ на Харківщині.

Раніше ми розповідали, що Третя штурмова продовжує ефектно знищувати російських окупантів та ворожу техніку на фронті. Вони нищать загарбників у підвалах, сараях і земляних норах.

втрати окупантів Харківська область війна в Україні 3 ОШБр Третя штурмова бригада ЗСУ

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