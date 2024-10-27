Бійці Третьої штурмової бригади знищують російських окупантів на Харківщині — відео

Знищення окупантів на фронті. Фото: скриншот з відео

Бійці Третьої окремої штурмової бригади продовжують ефектно знищувати російських окупантів та ворожу техніку на фронті. Вони дістають загарбників з підвалів, сараїв і земляних нір.

Відео роботи по противнику бригада опублікувала у Telegram у неділю, 27 жовтня.

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Бійці зазначають, що ховатися від пілотів БпЛА немає сенсу, адже вони підривають росіян зсередини сховків і на ходу швидкої техніки.

"Уражено ще два танки, два міномети і російську піхоту в укриттях", — йдеться у повідомленні.

Знищення окупантів відбувалося у Харківській області.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади знищили російську техніку та окупантів на Харківщині. Завдяки використанню дронів вони підірвали будівлю та укриття, де перебувала ворожа піхота.

Також на Харківщині військові Третьої штурмової бригади точно вдарили по декількох місцях скупчення окупантів і знищили склад боєприпасів.